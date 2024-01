Zoo Duisburg zieht Glatteis-Reißleine! Das müssen Besucher jetzt wissen

Wichtige Nachricht für alle Besucher des Duisburger Zoos. Aus Sicherheitsgründen blieb der Tierpark am Kaiserberg am Freitagvormittag (12. Januar) länger geschlossen als üblich.

Grund für die Maßnahme im Zoo Duisburg war die extreme Glätte in NRW (mehr dazu hier in unserem Glatteis-Newsblog >>>). Auch andere Tierparks zogen Konsequenzen.

Zoo Duisburg bittet um Verständnis

„Aufgrund der anhaltenden Wegeglätte öffnet unser Zoo heute voraussichtlich eine Stunde später“, teilte der Zoo Duisburg am Freitagmorgen mit und bat die Besucher um Verständnis: „Unsere Kollegen sind dabei die Wege von Eis zu befreien und euch schnellstmöglich einen Zoobesuch zu ermöglichen“, hieß es kurz vor 9 Uhr.

Auch interessant: Hunde-Drama in NRW: Auto bricht in vereisten Möhnesee ein! Vierbeiner gefangen

Normalerweise öffnet der Zoo Duisburg in der Winter-Saison von 9 bis 14 Uhr. Doch das Glatteis machte Besuchern am Vormittag einen Strich durch die Rechnung. Mit der Maßnahme stand der Duisburger Zoo nicht alleine da. Auch der Tierpark in Hamm kündigte am Freitagvormittag an, dass sich die Öffnungszeiten nach hinten verschieben. Und zwar noch länger. Statt wie gewohnt um 9 Uhr zu öffnen, sollte der Eintritt frühestens um 11 Uhr möglich sein. Ähnlich die Lage im Wildpark Düsseldorf. Der blieb nach Angaben der Stadt wegen gefrierenden Regens und entsprechender Blitzeis-Gefahr am Freitag zunächst geschlossen.

Kälte-Alarm im Duisburger Zoo

Im Gespräch mit DER WESTEN erklärte Zoo-Sprecher Christian Schreiner zuletzt, welche Auswirkungen die extreme Kälte der vergangenen Tage auf die Tiere haben. „Unsere Tiere haben immer die Möglichkeit, Rückzugsorte aufzusuchen. Darauf achten wir immer, auch schon im Sommer, wenn es richtig heiß werde sollte.“ Es gebe aber auch viele Tiere, die sehr gut an die kalten Temperaturen angepasst wären (mehr dazu hier >>>).

Mehr Themen:

Grundsätzlich sollten sich Besucher aber nicht wundern, dass in einigen Außengehegen bei der Kälte weniger los ist. Ein Besuch lohne sich dennoch, besonders mit Kindern: „Wir haben zahlreiche Tierhäuser, wo man sich wunderbar aufwärmen und stärken kann.“