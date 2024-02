Wetter in NRW haut „voll den Winter raus“ – Jecken müssen jetzt zittern!

Der Winter zeigt uns aktuell eher seine kalte Schulter. Statt Schnee und Glätte beschert uns das Wetter in NRW dieser Tage milde Temperaturen und einige Sonnenstunden. Da könnten bei dem ein oder anderen glatt Frühlingsgefühle aufkommen.

Doch daran sollten wir uns jetzt wohl nicht gewöhnen. Denn schon in der nächsten Woche könnte das Wetter in NRW für eine überraschende Wende sorgen. Vor allem Jecken, die sich in knappe und dünne Kostüme werfen wollen, dürfte das so gar nicht freuen.

Wetter in NRW: Macht sich der Frühling breit?

„Eine sehr, sehr spannende Wetterentwicklung“, kann sich jetzt auch Meteorologe Dominik Jung in seinem neuesten Wetter-Video nicht verkneifen. Auf seinem Youtube-Kanal „wetter.net“ schätzt er mehrmals täglich für uns die Wetterlagen in ganz Deutschland ein – und wagt auch hin und wieder die ein oder andere Langzeitprognose.

Doch fangen wir mal erst mal ganz vorne bei den nächsten Tagen an. Das erste Februarwochenende bleibt im Westen vor allem eines: mild. Bei 9 bis 12 Grad am Samstag (3. Februar) und 8 bis 12 Grad am Sonntag (4. Februar) können wir uns über die frühlingshaften Grade weiß Gott nicht beschweren. Dabei bleibt es allerdings grau und trüb. Viel Sonne können wir am Wochenende leider nicht erwarten.

Kältepeitsche holt aus!

Vor allem zum Wochenstart und auch am Dienstag (6. Februar) sollen die Temperaturen noch mal ordentlich aufdrehen. Bei bis zu 14 Grad dürften viele schon gewillt sein, ihre Übergangsjacke aus dem Schrank zu holen. Bis Mittwoch (7. Februar) soll der Westen dann weiter unter Hochdruckeinfluss stehen.

Ausgerechnet an Altweiber (8. Februar) könnte das Frühlings-Wetter dann aber schon erste Risse bekommen. Denn Regen dürfte uns ausgerechnet zum Karnevalsauftakt drohen. Von Freitag (9. Februar) auf Samstag (10. Februar) könnte es dann aber zu einem ordentlichen „Kaltlufteinbruch“ kommen, wie Jung es im Fachjargon ausdrückt. „Heute morgen da haut er (Nullerlauf, Anm. d. Red.) voll den Winter raus“, drückt es der Experte drastisch aus. Doch wie immer sind Langzeitprognosen dieser Art noch keine hundertprozentige Wetter-Garantie. Bleibt also abzuwarten, ob Jecken sich wirklich warm anziehen müssen. Mehr Infos zum Wetter in NRW findest du hier.