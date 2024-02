Wetter in NRW: Ausgerechnet an Karneval! Jecke verzweifeln

Zum Monatswechsel zeigt sich das Wetter in NRW von seiner besten Seite. Nach Dauerregen, Hochwasser und Frost-Peitsche mit Blitzeis hat sich die Lage Ende Januar merklich beruhigt. An vielen Tagen hintereinander thronte sogar die Sonne am strahlend blauen Himmel.

Es wäre das perfekte Wetter für den Straßenkarneval in NRW. Viele Jecken blicken jetzt gespannt auf die Wettervorhersage. Bleibt es trocken und relativ mild? Oder müssen sich die Jecken bei ihrer Kostümauswahl auf die denkbar ungünstigste Wetter-Kombination einstellen?

Wetter in NRW: Bittere Pille zu Karneval?

Über das Wochenende vor der Weiberfastnacht bleibt das Wetter in NRW den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst stabil. Die Wetter-Experten rechnen weiterhin mit zweistelligen Temperaturen im Land. Hier und da können ein paar Tropfen herunterkommen. Doch ein Blick auf den Trend für die nächste Woche in Düsseldorf macht Sorgen.

Demnach könnte der Straßenkarneval gehörig ins Wasser fallen. Pünktlich zu Mitte der nächsten Woche sollen sich die Regenmengen deutlich erhöhen. In höheren Lagen droht dann sogar wieder etwas Schnee, was auf einen Abfall der Temperaturen hindeutet. Nasskaltes Wetter zum Karneval? Mieser könnten die Aussichten kaum sein.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 7 bis 10 Grad, nachts 9 bis 5 Grad

Samstag: 8 bis 11 Grad, nachts 9 bis 7 Grad

Sonntag: 8 bis 12 Grad, nachts 8 bis 6 Grad

Wetter-Trend für Karneval in Köln

Auch die Wetter-Prognosen von „wetter.com“ für Köln lassen wenig Gutes erhoffen. So gehen die Meteorologen bislang von einer 90-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit zur Weiberfastnacht aus. Bis Rosenmontag könnten die Temperaturen dann auf sechs Grad (gefühlt 3 Grad) fallen. Immerhin gebe es bislang wenig Regensignale für den Tag der größten Karnevals-Umzüge in Düsseldorf und Köln.

Genauere Prognosen sind allerdings bis etwa drei Tage vor den Karnevals-Tagen noch nicht drin. Bis dahin können wir also noch hoffen, dass die nasskalte Welle womöglich doch noch an den Karnevals-Hochburgen in NRW vorbeischrammt.