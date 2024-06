NRW: Beliebtes Lokal macht dicht – der Grund ist mehr als ungewöhnlich

Das Restaurantsterben in NRW ist ein aktuell ein großes Thema. Nachdem es während der Corona-Pandemie starke Beschränkungen gab und viele Etablissements – wenn auch nur vorübergehend – schließen mussten, ist ein Großteil des Personals abgewandert und hat sich beruflich anderweitig aufgestellt. Kein Wunder, schließlich möchte man bei der nächsten Katastrophe nicht wieder bangen müssen.

Nun haben die meisten Restaurants in NRW allerdings mit dem fehlenden Personal zu kämpfen. Es rückt auch kaum was nach, da viele die Jobs in der Gastronomie jetzt als unsicher ansehen. Wenn dann der Chefkoch auch noch ausfällt, so wie es jetzt in Halle passiert ist, kann das ganz schnell das Aus bedeuten, wenn kein Ersatz zu finden ist. In diesem Falle wäre es jedoch kein Problem, würde sich der Chef nicht querstellen.

NRW-Pizzeria dicht – weil Chef es so will

Ein Unfall, das Knie kaputt – für den Chef einer Pizzeria in Halle (NRW) bedeutet es von einem Tag auf den anderen das Aus. Der 53-jährige Betreiber des Restaurants in Ostwestfalen konnte nach seinem Motorradunfall nicht mehr arbeiten. Seit Mai liegt der Besitzer der „Osteria Gentili“ im Bett, im Laden geht nur der Anrufbeantworter dran. „Guten Tag. Die Osteria Gentili bleibt aus gesundheitlichen Gründen erst mal geschlossen. Wir bitten vielmals um Verständnis.“

Der Chef macht hier sonst die Pizza selber. Deshalb bleibt der Laden erst einmal dicht. Doch ist der Unfall nicht der einzige Grund dafür.

NRW-Pizzabäcker will Rezept nicht rausrücken

Einen Nachfolger – vorübergehend oder nicht – will Gentili nicht ernennen. Denn er will sein geheimes Pizza-Rezept nicht verraten. Das bedeutet ihm offenbar so viel, dass er lieber seinen Laden dichtmacht, als es preiszugeben. Gegenüber dem WDR erklärt der Betreiber, warum er sein Geheimnis mit niemandem teilen will – nicht einmal mit seiner Frau. „Wenn es dein Rezept ist, ist es wie dein Baby. Wir haben drei kleine Kinder zusammen. Aber das Rezept ist meins.“

Der gebürtige Venezianer hat nur eine Hoffnung: Einen waschechten italienischen Pizzabäcker zu finden, der sein eigenes Rezept mitbringt und solange übernimmt, bis Gentili wieder selber am Ofen stehen kann. Wenn man so lange auf die Einnahmen verzichten kann – gut.