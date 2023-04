Wetter in NRW: Verrücktes Phänomen! Die kommenden Tage haben es in sich

Aktuell können viele in Deutschland wohl schon das erste frühlings-, fast schon sommerhafte Wetter am Wochenende genießen. Doch die Freude über die warmen Temperaturen und Sonnenstunden währt nicht all zu lang.

Denn in dieser Woche kann sich das Wetter nochmals komplett drehen, weiß Meteorologe Michael Hoffmann. Die kommenden Tage können es in sich haben – ein Temperatur-Wechsel steht bevor.

Wetter in NRW: Frühling bekommt Dämpfer

Am Sonntag (23. April) erreichten die Temperaturen laut Wetter-Experte Hoffmann bis zu 18 Grad – teilweise wurde es sogar richtig warm, örtlich waren bis zu 20 Grad möglich. Doch direkt zu Beginn der neuen Woche lässt sich ein verrücktes Phänomen beobachten: Der Frühling könnte nochmal einen ordentlich Dämpfer verpasst bekommen, so Hoffmann.

Denn: „Über Skandinavien ergeben sich im Verlauf der kommenden Woche Umstrukturierungen“. Bedeutet: Ab Montag nächster Woche dehnt sich ein Trog – ein Gebilde tiefen Luftdrucks am Boden – von Skandinavien in Richtung Alpen aus und lässt die Temperaturen ordentlich absinken.

Wetter in NRW: Nächsten Tage haben es in sich

Die kommenden Tagen haben es in sich – am Dienstag sinken die Temperaturen auf 8 bis 12 Grad ab. Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch kann sogar teilweise frostig sein. Am Mittwoch soll dann laut Meteorologe Hoffmann die Sonne wieder häufiger zum Vorschein kommen. Zum Ende der Woche klettern die Temperaturen auf dem Thermometer wieder nach oben.

Am Donnerstag steigen die Temperaturen erstmals wieder auf 14 bis 18 Grad an. Zum Wochenende haben vor allem die Menschen in NRW Grund zur Freude. Am Freitag könne bereits über den westlichen Landesteilen die 20 Grad-Marke anversiert werden, so Hoffmann.

Wetter in NRW: Schauer und Gewitter „stete Begleiter“

Doch in den nächsten Wochen scheint nicht nur die Sonne. Auch Schauer und Gewitter können eine Rolle spielen. „Mal führen die Schauer warme und von Montagnachmittag bis Mittwoch wieder frischere Luftmassen nach Deutschland, was in der Nacht von Dienstag und Mittwoch mancherorts zu Frost führen kann“, erklärt der Wetter-Experte.

Das Wetter in der kommenden Woche ist unbeständig, Schauer seien „stete Begleiter“. Am Sonntagabend sollen vor allem im Westen weitere Schauer und Gewitter aufziehen können. Die gute Nachricht: „Die Schauer ziehen in der Nacht auf Montag rasch nach Osten ab“, so Hoffmann.

Wetter in NRW: Dann kommt der Umschwung

Ende April und Anfang Mai soll es in Deutschland dann so richtig frühlingshaft werden. So sind am 29. April Temperaturen von 14 bis 18 Grad, über dem Südwesten sogar bis 22 Grad möglich. Bis zum 2. Mai bewegen sich die Temperaturen dann im Bereich der frühsommerlichen 20 Grad-Marke – örtlich sind sogar bis zu 24 Grad möglich.

Wetter-Experte Hoffmann warnt dennoch: „Mit dem Teilwirbel über dem europäischen Nordmeer und in Teilen über der Barentssee ist einem nachhaltigen Durchbruch des Frühlings (noch) nicht zu trauen.“ Mehr zum Wetter-Umschwung um den Mai, erfährst du hier.