Wetter in NRW: Erst Frühling, dann Schnee? Experte spricht Klartext – „Völlig umgekippt“

Nicht nur auf den Skipisten, auch in NRW herrscht derzeit regelrechtes Kaiserwetter! Doch noch scheint der Frühling nicht gesetzt. Denn beim Blick auf die Wetter-Modelle wird nicht nur Experten jetzt bange.

Noch am Donnerstag (6. März) zeigte das Europäische Wetter-Modell für NRW und andere Teile Deutschland sogar Schnee an. Doch Diplom-Meteorologe Dominik Jung muss jetzt ein deutliches Machtwort sprechen.

Wetter in NRW: „Clickbait-Wetterkarte“

„Ja und das war diese Clickbait-Wetterkarte“, verweist Jung in seinem aktuellen Video von Freitagnachmittag (7. März) auf das Bild vom Vortag. Diese zeigte einen regelrechten „Temperatur-Absturz“ an. Doch eine Karte vom Freitag sorgte für die Überraschung: „Schnee bei bis zu 15, 16 Grad könnte knapp werden. Das Modell ist völlig umgekippt. (…) Die Wetterlage springt munter hin und her.“

Der Temperatursturz, der vor allem zur Wochenmitte am 12. März für NRW und andere Teile Deutschlands orakelt wurde, wurde vom aktuellen Europäischen Wettermodell plötzlich weggewischt. Auch das GFS-Modell sei nicht mehr ganz so stark absackend. Aber noch sei das nicht in trockenen Tüchern.

Hoch Ingeborg hält die Fahne hoch

Noch können wir uns an Hoch Ingeborg klammern, dass zumindest am Wochenende noch keinen Platz für eine etwaige Winterrückkehr macht. So stehen uns am Samstag (8. März) und Sonntag nochmal bis zu 21 Grad bevor. Scheint, als hätte das Wetter in NRW den Frühling sogar für den Sommer übersprungen!

Am Montag (10. März) hält dann aber zumindest ein kleiner Wetterumschwung Einzug. Die Temperaturen gehen auf 10 Grad runter. Der weitere Wettertrend sieht laut dem Experten freundliches Wetter in NRW mit kaum Niederschlag vor. Stehen die Zeiger also doch schon auf Vollfrühling? „Der trockene März geht erst mal munter weiter“, bringt es Dominik Jung bei „wetter.net“ ganz pragmatisch auf den Punkt. Mehr Infos zur aktuellen Wetter-Lage erhältst du hier >>>.