Wetter in NRW: Sonne kommt zurück! Doch dann droht gleich die nächste Katastrophe

Ein Hoch steuert auf den Westen zu! Endlich wird das Wetter in NRW wieder wärmer und schöner. Die Sonne dürfte uns in den kommenden Tagen nicht mehr nur zwischendurch begrüßen. Ab Christi Himmelfahrt am Donnerstag (9. Mai) bleibt sie uns für einige Zeit erhalten.

Doch danach bahnt sich schon wieder die nächste Wetter-Wende in NRW an. Bereits in der nächsten Woche kommt das schlechte Wetter erstarkt zurück.

Wetter in NRW: Ab Vatertag perfekt

Das Hoch Thomas sorgt am Wochenende für gute Stimmung. Viel Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad sorgen nicht nur am Vatertag für perfektes Wetter bei der Bollerwagentour oder Traktorrundfahrt. Wo sich die Sonne am Mittwoch (8. Mai) noch eher verhalten zeigt und der Tag mit gerade einmal zehn Grad startete, geht es ab Donnerstag wieder frühlingshaft zu.

Am Brückentag und Samstag (11. Mai) wird es dann noch wärmer und am Sonntag winken schon die 23 Grad. Also nicht nur Väter können sich in diesem Jahr über tolles Wetter freuen, auch Mütter können im Freien zum Familienfrühstück einladen. Bis Mittwoch (15. Mai) soll es noch so schön bleiben. Doch danach könnte wieder so einiges herunterkommen, kündigt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net an.

Wetter in NRW macht die Wende

Ab Donnerstag (16. Mai) könnte es in NRW wieder ordentlich krachen mit Gewittern und jeder Menge Regen. Insgesamt soll nach verschiedenen Modellen bis zum 23. Mai noch mehr herunterkommen. Die Rede ist von 70 bis 80 Litern pro Quadratmeter im Westen. Doch je nach Modell verschieben sich die erwarteten Regenmengen, es muss also nicht so schlimm werden.

„Da ist also nicht so ganz klar, wohin die Reise geht“, erklärt Jung. Denn der Parameter Niederschlag sei nun mal der „am schwersten vorauszusagende“ der Meteorologie. Zumindest scheint es sehr wahrscheinlich, dass ab dem 15./16. Mai erneut mit Regengüssen zu rechnen sei. Doch wenigstens sollen die Temperaturen nicht noch mal unter die 20-Grad-Marke fallen.