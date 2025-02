Wetter in NRW: Expertin warnt davor, das Haus zu verlassen – „Ist gesundheitsgefährdend“

Ach du meine Güte! Eine aktuelle Karte vom Umweltbundesamt verheißt nichts Gutes. „Wir sehen rot“, bringt es Wetter-Expertin Kathy Schrey auf den Punkt. Sie spricht eine Warnung an alle da draußen aus, auch in NRW.

Am Donnerstag (13. Februar) solltest du lieber drinnen bleiben. Denn draußen zu sein, stellt tatsächlich eine Gefahr für deine Gesundheit dar. Das aktuelle Wetter in NRW und Deutschland ist schuld daran.

Wetter in NRW: Gefährliche Feinstaubbelastung

Die Feinstaubkarte vom Umweltbundesamt zeigt für Donnerstag so hohe Werte an, dass es nicht mehr feierlich ist. Ganz Deutschland ist rot gefärbt. Zur Prognose der Feinstaubkonzentration in der Luft kann Kathy Schrey von „wetter.net“ nur warnende Worte sprechen. „Ihr müsst morgen auf außerhäuslichen Sport verzichten. Kein Fahrradfahren, kein Joggen. Das ist gesundheitsgefährdend, diese Luft über ganz Deutschland.“ Wir berichteten >>hier bereits über den erschreckenden Trend.

++ Wetter in NRW: Jecken trauen ihren Augen nicht – „Wäre eine Hausnummer“ ++

Und das nicht nur für Menschen mit Vorbelastung. „Auch gesunde Menschen leiden unter dieser Luft“, stellt die Meteorologin klar. „In diesen Tagen ist besondere Vorsicht geboten, wenn man sich draußen aufhält. Das Umweltbundesamt warnt vor möglichen gesundheitlichen Risiken, insbesondere für empfindliche Personen wie Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Atemwegserkrankungen.“

Wetter in NRW: Frost, Nebel, Glätte und Schnee

Schuld an der hohen Konzentration in der Luft ist der ausbleibende Wind und die andauernde Inversionswetterlage. So bleibt der Staub über uns hängen, gleich einer giftigen Wolke. Wind ist auch in den kommenden Tagen keiner zu erwarten, dafür aber Frost, Nebel, Glätte und Schnee.

Mehr News:

Nachts und in Hochlagen auch tagsüber herrscht Dauerfrost und nach überfrierendem Regen dürften die Straßen spiegelglatt sein, warnt die „wetter.net“-Moderatorin. Also Vorsicht beim Autofahren! Donnerstagmorgen sorgt der Nebel zudem teils für Sichtweiten unter 150 Meter. Bis Freitag (14. Februar) sinken die Temperaturen auf 0 bis 3 Grad ab. In höheren Lagen herrscht bei um die minus 2 Grad Dauerfrost. In der Nacht zum Samstag könnte es dort sogar auf minus 7 Grad heruntergehen.

Aktuelles zum erwarteten Wintereinbruch: Wetter in NRW legt krachende Wende ein – „Total verrückt“

Zum Wochenende soll es laut dem Deutschen Wetterdienst wieder trocken und sonnig werden. Ein richtiges Winterwochenende steht uns bevor – hoffentlich dann mit besseren Feinstaubwerten.