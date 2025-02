Wetter in NRW: Jecken trauen ihren Augen nicht – „Wäre eine Hausnummer“

Die Vorzeichen für das Wetter im Februar in NRW waren klar. Wieder einmal sollte es ein vergleichsweise milder Wintermonat werden.

Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Wetter-Experte Dominik Jung spricht sogar von der „winterlichsten Wetterlage“ der gesamten Jahreszeit, die viele Regionen Deutschlands Mitte des Monats heimsuchen wird. Und auch bei den Jecken in NRW beginnt das große Bibbern.

Wetter in NRW: Experte rudert zurück

Die Vorzeichen waren klar. Im Januar sagte das CFS-Modell noch einen ein bis zwei Grad wärmeren Februar im Vergleich zum langjährigen Klimamittel voraus. „Der Februar ist mittlerweile komplett gekippt“, musste Dominik Jung am Dienstagvormittag (11. Februar) allerdings feststellen.

++ Lotto-König Chico posiert plötzlich mit leichtbekleideter Frau – was ist da denn los? ++

„Wer hätte das gedacht“, entfährt es dem Meteorologen nach dem vergleichsweise milden Januar. Denn im Verlauf der Woche sollen die Temperaturen wieder ordentlich in den Keller gehen. Während es in NRW dabei vergleichsweise trocken bleibt, könnte insbesondere im Norden und Osten der Republik dann sogar ordentlich Schnee herunterkommen.

++ Bochum: Laden muss kurz nach Eröffnung wieder schließen – Inhaber fällt aus allen Wolken ++

„Das wäre eine Hausnummer“

In NRW schaffen es die Werte am dritten Februar-Wochenende nur noch mit Mühe über den Gefrierpunkt. Nach den vergleichsweise kalten letzten Tagen sind nun auch ganz neue Durchschnittstemperaturen für Februar vorausgesagt. Laut Dominik Jung („wetter.net„) laufe es im Vergleich zum Klimamittel auf den ersten zu kalten Monat seit mindestens zwei Jahren hinaus: „Das wäre ja auch mal eine Hausnummer.“

Mehr Themen:

Zwar sollen die Temperaturen den ersten Prognosen zufolge dann in der zweiten Februar-Hälfte in NRW zeitweise wieder in den zweistelligen Bereich klettern. Doch Ende des Monats sei schon die nächste Kaltfront im Anmarsch. Sollte es so kommen, dann drohen sogar Minusgrade zu Beginn des Straßenkarnevals in NRW. Die Jecken in Düsseldorf und Köln sollten ihre Kostüme also jetzt schon einmal auf Wintertauglichkeit überprüfen.