Tierheim in NRW vermittelt Hund – kurz darauf geht die Nachricht ein

In den Tierheimen in NRW warten zahlreiche Tiere sehnsüchtig auf ein neues Zuhause voller Liebe und Zuneigung. Denn viele von ihnen mussten in der Vergangenheit schwere Schicksalsschläge erleiden.

Jetzt wurde ein Hund aus einem Tierheim in NRW an eine Familie vermittelt. Kurz darauf verkünden Mitarbeiter des Tierheims eine Nachricht, die für Begeisterung sorgt.

Tierheim in NRW vermittelt Hund

Das Tierheim Moers teilt in einem Facebook-Post mit, dass Hund Julius in sein neues Zuhause gezogen ist. Kurz darauf meldeten sich die neuen Besitzer Georg und Annette mit einer Rückmeldung. Dort steht geschrieben, dass der Vierbeiner wohlbehalten in Paderborn angekommen ist.

+++ Auch interessant: Tierheim Essen nimmt Hund auf – Blick in sein Ohr entsetzt Pfleger! „Unerträglich“ +++

Er wurde nach seiner Adoption im Tierheim NRW bereits sehnsüchtig von Hunde-Bruder Lumpi erwartet. „Die beiden haben sich schon ein wenig aneinander gewöhnt und auch angefreundet“, teilen die Besitzer in ihrer Nachricht mit. Für Lumpi sei die Situation zwar neu, weil er die Aufmerksamkeit teilen muss. Georg und Anette sind sich jedoch sicher: „Einen Gefährten zu haben, ist ja auch etwas Wertvolles.“

Mitarbeiter sind begeistert vom „perfect match“

Nach Angaben der Besitzer soll Julius aus dem Tierheim NRW bereits Nähe zulassen. „Wir geben uns Mühe, alles Nötige zu tun, damit Julius allen Stress vergessen kann und ein zufriedenes Hundeleben führen kann“, schreiben sie.

Hier mehr lesen:

Diese Entwicklung sorgt beim Tierheim NRW offenbar für Begeisterung, denn sie sind der Meinung, zu vermitteln bedeutet gleichzeitig ein „perfect match“ zu finden – gerade wenn andere Tiere in dem neuen Zuhause wohnen. „Bei diesem ‚doppelten Lottchen‘ sind wir sehr sicher, dass es matcht“, schreiben die Mitarbeiter.

Auch bei Tier-Fans sorgt diese Nachricht für Aufsehen und Begeisterung. Der Post hat bereits über 1700 Likes (Stand 30. April) und zahlreiche Tierliebhaber freuen sich für Hund Julius.