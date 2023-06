Wetter in NRW: Experte gibt überraschende Prognose ab – „Land unter“

Mit so einem abrupten Wechsel beim Wetter in NRW hätte sicherlich keiner gerechnet. Schon seit Tagen hält sich das warme und trockene Wetter mit viel Sonnenschein.

+++ Wetter in NRW: Experte warnt vor Gefahr – „Hier muss man aufpassen“ +++

„So eine lange sonnige und trockene Wetterphase hat es in Deutschland schon lange nicht mehr gegeben, in diesem Jahr noch gar nicht“, sagt Experte Dominik Jung. Doch wenn das Wetter in NRW gerade schön ist, herrscht andernorts das absolute Chaos.

Wetter in NRW: Darum lohnt sich der Urlaub am Mittelmeer nicht

„Wer aktuell einen Last-Minute-Urlaub plant und überlegt, ans Mittelmeer zu reisen, kann man nur raten, besser daheim zu bleiben“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Eine Reise dorthin lohne sich zurzeit – zumindest, was das Wetter angeht – nicht sonderlich. Denn, Überraschung: Am Mittelmeer ist das Wetter derzeit schlechter als in Deutschland.

„Bei uns in Deutschland ist es derzeit deutlich freundlicher, sonniger und trockener“, weiß der Experte. Ganz besonders im Osten, der Mitte und im Süden ist es sogar wärmer. „Wir in Mitteleuropa werden von Sonne und regional auch von Wärme verwöhnt, am Mittelmeer heißt es oftmals: Land unter!“

Urlaub in Spanien und Co. potenziell gefährlich

In Spanien, über die Balearen bis hin nach Italien und Griechenland herrscht Gewitterwarnung: „Es kommt zu Starkregen, Hagel und Sturmböen. Da macht Urlaub kaum Spaß.“ Und nicht nur, dass es dort unschön ist: Es kann dadurch auch gefährlich werden. Vollgelaufene Keller, Dellen im Auto – und in den Alpen kommt vielleicht mal ein Tropfen runter.

Die aktuelle Wetterlage soll laut Jung auch noch bis Mitte Juni anhalten – sowohl für Deutschland als auch fürs Mittelmeer. So könnte laut aktueller Prognose der gesamte Sommer im Mittelmeer deutlich nasser als üblich ausfallen. Eine Storno-Option für den Urlaub wäre daher ratsam.

