Wetter in NRW: Experte mit eindringlicher Warnung – „Sehr angespannte Lage“

Mit nur noch einer Woche bis Karfreitag sind aller Augen auf die Feiertage gerichtet. Wie wird das Wetter an Ostern in NRW, fragen sich jetzt alle. Doch eine Prognose scheint dieser Tage schwierig zu sein.

Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ kann keine seriöse Aussage dazu machen. Doch zeichnet sich nun ein dramatisches Bild ab – eine Folge des zuletzt so schönen Wetters in NRW.

Wetter in NRW: Ostern ist ungewiss

Bis Sonntag (13. April) bleibt noch „alles beim Alten“ – so viel ist laut dem Wetter-Experten klar. Samstag könnte dann tatsächlich der erste Sommertag mit bis zu 25 Grad auf uns warten. Doch schon danach beginnt das große Rätselraten. Wie wird das Osterwetter? Wie viel Regen kommt wirklich runter? „Da kann man noch nichts Genaues sagen“, so Dominik Jung.

Zum Regen sagt das Deutsche Wettermodell bis Gründonnerstag (17. April) gerade mal zehn Liter pro Quadratmeter im Westen voraus. „Von großen Regensummen kann nicht die Rede sein.“ Selbst die 30 Liter laut GFS-Prognose sind kaum der Rede wert. Dabei würde sich die Natur über einen ausgiebigen Regenguss freuen.

Die ausgeprägte Trockenheit hat mittlerweile auch die tieferen Erdbodenschichten erreicht. Damit steigt auch die Waldbrandgefahr von Stufe 3 auf 4 von 5. „Das ist ’ne sehr angespannte Lage“, warnt der Meteorologe.

Wetter in NRW: „Da schlackern die Ohren“

Doch nach einem ordentlichen Regenguss sieht es erst mal nicht aus. Bis zum Ende der Woche scheint eitel Sonnenschein. Am Sonntag (13. April) könnte es gegen Abend erste Schauer geben und eine leichte Abkühlung auf 17 Grad. So geht es dann auch in der nächsten Woche weiter. Doch schon Mittwoch könnte sich der nächste Sommertag anbahnen. Egal, wie viel Regen bis dahin fällt, der verdunstet bei diesen Temperaturen natürlich gleich wieder.

Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 16-20 Grad (12 Grad am Kahlen Asten), nachts 2-7 Grad (0 Grad in der Eifel)

Samstag: 21-25 Grad (18 Grad im Hochsauerland), nachts 8-14 Grad

Sonntag: 17-23 Grad (15 Grad), nachts 5-10 Grad

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Aber dafür könnte es am Gründonnerstag wieder regnen und auch die Temperaturen könnten absacken auf zehn Grad. Und so könnte es laut GFS-Modell dann auch über Ostern weitergehen. Ostersonntag dann neun Grad, Regen oder sogar Graupelschauer, Ostermontag ähnlich. Doch so schnell wie sich die Prognosen zuletzt ändern – „da schlackern wirklich die Ohren“.

Denn schon die nächste spricht wieder von 25 Grad an Ostern. Was wirklich passieren wird? Das kann man noch nicht sagen. „Da kannst Du auch raten – sicher ist mal rein gar nichts“, gibt der „wetter.net“-Experte zu bedenken.