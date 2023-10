Wetter in NRW: Expertin schlägt Kälte-Alarm! „Kampf geht weiter“

Das Wetter in NRW macht mal wieder, was es will. Der Herbst ist da, die Blätter der Bäume färben sich bunt und viele sind absolut bereit dazu endlich den Pullover auszupacken. Die letzten Wochen war es jedoch alles andere als kalt, könnte sich das jetzt ädern?

Lufttropische und polare Luftmassen stehen auf Kriegsfuß miteinander. Manchmal setzen sich warme Temperaturen durch, doch die kalte Luft lässt sich keinesfalls so leicht verdrängen. „Der Kampf geht weiter“, prognostiziert Meteorologin Kathy Schrey, denn es ist mit einer Zweiteilung des Wetters in NRW zu rechnen, mit Temperaturunterschieden zwischen den beiden Hälften von bis zu zehn Grad.

Wetter in NRW: Kalte und warme Luftmassen geraten aneinander

Milde warme Luftmassen versuchen aus dem Südwesten nach Deutschland zu kommen, während kalte polare Luftmassen im Nordosten diesen entgegenstehen, so Wetter-Expertin Schrei von wetter.net.

Bereits am Wochenende (07. / 08. Oktober) macht sich dies bemerkbar. Während im Norden mit Wolken und Regen zu rechnen ist, lässt sich im Süden öfter mal bei bis zu 22 Grad die Sonne blicken. Am Sonntag (08. Oktober) machen sich die polaren Luftmassen dann richtig bemerkbar. Währen die Bevölkerung im Süden von Deutschland sich über ein Sonne-Wolken-Gemisch bei bis zu 25 Grad freuen kann, bleiben die Tageshöchstwerte im Norden bei frischen 15 Grad stehen.

Nicht nur das Wetter in NRW ist gespalten – die Prognose gilt für ganz Deutschland. Am Montag (09. Oktober) wird es im Norden herbstlich. Mit ordentlich Wind und weiterhin eher frischeren Temperaturen im Nordosten setzten sich dort auch Wolken durch, die Niederschlag mit sich bringen. Anders gestaltet sich das Wetter jedoch im Süden. Lokal kann in anderen Teilen Deutschlands mit einem weiteren Sommertag bei bis zu 25 Grad gerechnet werden.

Am Freitag (13. Oktober) bricht Kaltluft über Deutschland herein und Herbstwetter macht sich bundesweit breit. Ob sich die warme Luft anschließend nochmal durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Das Wetter in NRW bleibt in den kommenden Tagen und Wochen also eine Lotterie.