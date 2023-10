Wetter in NRW: Extreme Prognose – Expertin warnt! „Seid vorsichtig“

Das Wetter in NRW hat im Oktober genau da angeknüpft, wo es im September endete. So können wir uns nach einem überwiegend sonnigen Wochenende auch am Montag (2. Oktober) über sagenhafte Temperaturen bis zu 27 Grad freuen.

Doch am Dienstag (3. Oktober) ist es dann erstmal vorbei mit der Herrlichkeit. Der Tag der Deutschen Einheit soll reichlich turbulent werden. Dabei kann es nach Einschätzung von Wetter-Experten sogar gefährlich sein!

Wetter in NRW vor kompletter Wende

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen wir uns schon am Dienstagmorgen auf die ersten Schauer einstellen, die von Westen her über das Land kommen. Im Laufe des Tages drohen sogar Gewitter mit Starkregen. Dabei sei mit stürmischen Böen und in höheren Lagen auch mit Sturmböen zu rechnen.

Das herannahende Tiefdruckgebiet habe nach Angaben von Kathy Schrey nicht nur Regen und Sturm im Gepäck, sondern auch tiefe Temperaturen. „Sehr ungemütliches Wetter“, so die Wetter-Expertin.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 20 bis 23 Grad, nachts 11 bis 7 Grad,

Mittwoch: 16 bis 19 Grad nachts 13 Grad

Donnerstag: 16 bis 19 Grad, nachts 11 bis 17 Grad

Wetter-Expertin warnt: „Seid vorsichtig“

Wer seine Zeit am Feiertag an der frischen Luft verbringen wolle, solle seine Pläne lieber überdenken. „Es kann recht gefährlich ausfallen. Seid vorsichtig“, warnt Kathy Schrey bei „wetter.net“. Nach dem stürmischen Dienstag gehen die Temperaturen spürbar in den Keller. So werden es am Mittwoch (4. Oktober) in Hochlagen nur maximal 13 Grad!

Doch Richtung Wochenende bäumt sich der Spätsommer tatsächlich wieder auf. Nach Angaben von Kathy Schrey zieht ein Hoch mit extrem warmen Luftmassen aus Südwesten heran. Am Sonntag (8. Oktober) sollen wir dann in NRW bei Werten bis zu 27 Grad wieder ordentlich ins Schwitzen kommen.

Tritt der Oktober also tatsächlich in die Fußstapfen des Rekord-Septembers? Der war mit 17,1 Grad im Durchschnitt so warm, wie noch kein September in Deutschland seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen. Hält sich die extreme Wärme auch dauerhaft im Oktober? Oder zeigt uns der Herbst bald die kalte Schulter? Das werden die Vorhersagen der nächsten Tage zeigen.