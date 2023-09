Wetter in NRW: Experte von Prognose völlig baff – „Die machen es spannend“

An einem Tag schüttet es noch wie aus Eimern, am anderen lacht die Sonne wieder. Das Wetter in NRW spielt verrückt und hält die Experten und ihre Prognosen auf Trapp.

+++ Wetter in NRW: Wilde Prognose! Experte baff – „Auweia“ +++

Der September lässt normalerweise den Sommer ausklingen und läutet den Herbst ein. Statt Abende auf dem Balkon gibt es gemütliche Abende auf dem Sofa, Inklusive Kerzenschein und warmen Getränken. Kurze Hosen und Kleider verschwinden tief im Schrank und dicke Pullis dominieren die Alltagskleidung. Viele haben mit dem Sommer in NRW bereits abgeschlossen. Also war’s das nun mit den warmen Temperaturen für dieses Jahr? Nein, auf keinen Fall.

Das Wetter in NRW bringt den Sommer zurück

Auf die hochsommerlichen Temperaturen der letzten Tage folgten schwere Unwetter, die mit Starkregen über Deutschland hineinbrachen. Das turbulente Wetter beruhigt sich die nächsten Tage wieder, stattdessen steht ein Sommer-Comeback vor der Tür. Bereits in der Nacht zu Donnerstag (14. September) reißt die Wolkendecke auf.

Am kommenden Wochenende liegen die Temperaturen voraussichtlich zwischen 25 und 30 Grad. Laut Wetterexperte Dominik Jung „kommt der Sommer zu uns zurück“. Die Winterkleidung also schnell wieder zurück in den Schrank und stattdessen raus zum Baden, Fahrrad fahren und Eis essen.

Wetter in NRW: So lautet die Prognose für die nächste Woche

„Der Sommer will es nochmal wissen,“ so Jung. Zumindest am kommenden Wochenende, denn wie es nächste Woche weiter geht, steht noch in den Sternen. Der Wetter-Experte prognostiziert: „Es könnte sein, dass der Hochsommer dann endgültig vorbei ist.“ Und: „Die machen es spannend.“

Bis Mitte nächster Woche kühlen die Temperaturen voraussichtlich auf 15 bis 20 Grad ab, das Wetter wird wechselhaft und unbeständig. Laut dem amerikanischen Wettermodell kommt ab kommendem Dienstag (19. September) kühle Luft von Norden nach Deutschland, die die warme Luft aus Deutschland drückt und der Sommerzeit einen Riegel vorschiebt.

Etwas anders lautet die Prognose des europäischen Wettermodells: Die Ausgangslage am Dienstag scheint zwar ähnlich dem des anderen Modells zu sein, allerdings verdrängt die kalte Luft die Warme nicht und der totale Herbsteinbruch lässt noch ein bisschen auf sich warten.

Weitere Themen:

Auch, wenn die Wettervorhersage für die kommende Woche nicht sicher prognostizierbar bleibt, kann Wetter-Experte Dominik Jung eins mit Gewissheit sagen: „Bisher ist der September wärmer, als der Juni, Juli, oder August.“ Und das will schon was heißen.