Wetter in NRW: Nach heftigen Unwettern – Experte mit Achterbahn-Prognose: „Ich warne wieder davor“

NRW erholt sich gerade von einer heftigen Unwetter-Front. Am Dienstag (12. September) zeigte sich das Wetter von seiner rauen Seite: Die A2 wurde teilweise überflutet, Hochwasserwarnungen wurden ausgesprochen.

Am Mittwoch (13. September) beruhigte sich die Lage zunächst – doch hat der Spuk damit ein Ende? Wie geht es mit dem Wetter in NRW weiter? Diplom-Meteorologe Dominik Jung wagt einen Blick auf die kommenden Tage. Und was man schon einmal festhalten kann: Ruhig oder konstant wird das Wetter auf keinen Fall.

Wetter in NRW: Was passiert nach den Unwettern?

Denn nach Gewittern und starken Regenfällen folgt erst einmal das nächste Sommer-Comeback. Ein neues Hoch nähert sich und verbreitet in den kommenden Tagen überall sonnige Wärme. Dabei könnte es am Wochenende nochmal richtig heiß werden – von Freitag (15. September) bis Sonntag (17. September) klettern die Temperaturen in NRW auf bis zu 28 Grad.

„Perfektes Wetter noch einmal zum Grillen, zum Wandern, zum Radfahren“, zählt Experte Dominik Jung auf. „Da dreht der Sommer nochmal richtig auf.“ Ein großer Temperatursturz? Erst einmal „weiter nicht in Sicht“.

Doch wir haben von einer Achterbahn-Prognose gesprochen – und das nicht zu unrecht. Denn allzu lange bleibt uns das Sommerwetter nicht erhalten.

Plötzlich Sommer-Comeback

„Was passiert denn nächste Woche?“, fragt Dominik Jung und wirft einen Blick auf die Prognose des europäischen Wettermodells. Stichtag: Dienstag, 19. September. Und siehe da: „Da sieht es so aus, als würde sich die komplett zurückziehen.“

Aus westlicher Richtung strömen dann kalte Luftmassen nach Europa und auch nach Deutschland, drücken die warme Luft aus der Bundesrepublik hinaus. Da könnte man also kurzfristig doch wieder eine Kleiderschicht mehr anziehen müssen.

Achterbahnfahrt beim Wetter

Doch Dominik Jung hebt den Zeigefinger: „Aber ich warne wieder davor, den Sommer abzuschreiben“. Denn die selben Experten vom europäischen Wettermodell sagen für nächste Woche Donnerstag (21. September) bereits den nächsten Wetterumschwung an – weil dann wieder warme Luft aus südlicher Richtung kommt und die Kaltfront aus dem Osten in Richtung Norden wegschiebt. „Das heißt dann flächendeckend so 23 bis 30 Grad“, ordnet Jung ein.

Ein ständiges Auf und Ab also. Wie sagt man so schön? Im September spielt das Wetter wie es will… oder so ähnlich.