Wetter in NRW lässt EM-Fans zittern – miese Aussichten für Public-Viewing

Die Älteren von uns werden sich erinnern. Die WM 2006 war nicht nur aus sportlicher Sicht ein absolutes Sommermärchen. Auch das Wetter spielte bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Herren im eigenen Land den Fans aus aller Welt mächtig in die Karten. Die Public-Viewing-Areas platzten bei herrlichem Sonnenschein aus allen Nähten.

Kurz vor der EM 2024 sieht das Wetter jedoch ganz anders aus. Statt Sonne und Hitze herrscht dieser Tage die große Schafskälte-Depression (mehr hier >>>). Doch nicht nur die vergleichsweise niedrigen Temperaturen drücken vor Beginn des Fußball-Events in NRW auf die Stimmung.

Wetter in NRW: Bittere Public-Viewing-Vorhersagen

Langsam, ganz langsam steigen die Temperaturen wieder. Zum Start der EM könnten die Werte immerhin mal wieder die 20-Grad-Marke knacken. Dafür steigt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach einem sonnigen Donnerstag (13. Juni) am Freitag wieder das Regenrisiko in NRW. Die DWD-Meteorologen können sogar einzelne Gewitter nicht ausschließen.

Bestes Public-Viewing-Wetter zum Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Freitag (21 Uhr) gegen Schottland sieht definitiv anders aus. Und leider deuten die Prognosen der folgenden Tage auf wenig Besserung hin.

Knallt es bald so richtig?

So rechnen die Wetter-Experten auch nach dem Wochenende mit reichlich wechselhaftem Wetter. Zwar sollen die Temperaturen zu Beginn der Woche langsam in sommerliche Gefilde wandern. Dahinter stecken warme Luftmassen, die aus dem Osten Richtung NRW dringen. Das Problem: Die kältere Luft aus dem Westen will sich nicht so einfach verdrängen lassen. Und dadurch droht Ungemach.

Wetter-Experte Dominik Jung geht davon aus, dass es an der Wetter-Grenze mächtig knallen wird (mehr hier >>>). Die Frage ist nur, wo die kalten und warmen Luftmassen aufeinanderprallen werden. Sollte die Grenze über NRW verlaufen, drohen schwere Gewitter und sogar Unwetter. Wer sich ein EM-Spiel unter freiem Himmel anschauen möchte, sollte sich also auf jede Wetter-Lage einstellen.