Wetter in NRW: Starkregen überflutet A59 – auch Unterführungen laufen voll

Das vorausgesagte Unwetter am Donnerstag (2. Mai) hat im Ruhrgebiet vor allem Duisburg getroffen. Gewitter und Starkregen sorgten für Hochwasser auf der A59 und für vollgelaufene Unterführungen, wie die „WAZ“ berichtet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter. Auch die Warn-App NINA gab eine Meldung raus.

Wetter in NRW: Hochwasser auf der A59

Jede Menge Regen sorgte an diesem Donnerstagabend dafür, dass mehrere Unterführungen wie der Karl-Lehr-Tunnel in Duisburg-Neudorf voll Wasser liefen. Zum Glück wurden keine größeren Unfälle gemeldet, die durch das Wetter in NRW verursacht wurden.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Ahrtal: Katastrophen-Alarm! Bewohner in Sorge – „Habe Angst“ ++

Doch auch die Autobahn A59 war vom Hochwasser betroffen. Die Staukarte des WDR berichtet zur Stunde (Stand: 22.45 Uhr), dass immer noch die Ausfahrt Duisburg-Wanheimerort auf der Strecke Duisburg Richtung Dinslaken wegen Hochwasser gesperrt sei.

Feuerwehr meldet „Nichts Dramatisches“ für den Rest von NRW

Zwar ist das Sommerwetter erstmal vorbei, doch das vorausgesagte Unwetter hat NRW zumindest weniger getroffen, als befürchtet. Starke Gewitter und jede Menge Regen waren zwar mit dabei, doch selbst die Feuerwehr in NRW meldete laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) „nichts Dramatisches“.

Mehr News aus NRW liest du hier:

In Düsseldorf berichtete zwar die Rheinbahn, dass es auf manchen Linien Hochwasser gab, doch das führte nur zu einigen Verspätungen. Ein Sprecher der Kölner Feuerwehr sprach von 10 bis 15 Einsätzen, die mit dem Wetter in NRW zu tun hatten. Das sei wohl eher eine geringe Zahl im Vergleich zu anderen Unwettern. „Es gab nichts Dramatisches“, fasste er die Lage zusammen.

In der Nacht auf Freitag rechnet der Wetterdienst zwar weiterhin mit starkem Regen und Sturmböen sowie Hagel für das Wetter in NRW. Doch schon am Freitagmorgen (3. Mai) sollen die Unwetter dann nachlassen. Wir hoffen auf eine möglichst ruhige Nacht.