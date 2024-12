Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm – „Ein neues Tief kommt“

Das Wetter in NRW wird in den kommenden Tagen ganz schön ungemütlich. Nass, kalt und windig – so kann man die Prognose zusammenfassen.

Eine schöne Bescherung liefert Kai Zorn den Menschen im Westen Deutschlands nun wahrlich nicht. Der Meteorologe zeigt hingegen: Das Wetter in NRW wird alles andere als traumhaft.

Wetter in NRW: „Ein neues Tief kommt“

„In den Modellen hat sich etwas getan“, so Zorn: „Was ursprünglich mal für die ersten Januar-Tage berechnet worden war, wurde nun ein paar Tage nach vorne gezogen.“

Mit anderen Worten: Es kommt schon früher zu einer Änderung in der Wetterlage, als dies zuvor prognostiziert worden war. „Die große Inversionslage kann sich im Norden Deutschlands gar nicht aufbauen“, stellt der Wetter-Experte klar: „Ein neues Tief kommt. Wir haben ein gigantisches Nordmeer-Tief mit dem Ausbruch der Arktik-Luft, die nach Süden vorankommt.“

Wind zieht auf

Das bringt nicht nur niedrige Temperaturen mit sich. Kai Zorn: „Die Temperaturen in 1.500 Meter Höhe gehen wieder runter, und wir bekommen auch Durchmischung – das heißt: Wind.“

Was heißt das nun genau für die kommenden Tage für das Wetter in NRW? Hier ein Überblick:

Wetter in NRW: Die kommenden Tage

Donnerstag, 26. Dezember: In NRW bleibt es meist bewölkt, aber niederschlagsfrei – bei 6 bis 9 Grad.

Freitag, 27. Dezember: In NRW bleibt es weiterhin meist bewölkt, mancherorts auch neblig. Es soll niederschlagsfrei bleiben Die Temperaturn liegen bei 5 bis 8 Grad.

Samstag, 28. Dezember: In NRW bleibt es bedeckt, aber niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 8 Grad.

Sonntag, 29. Dezember: Vereinzelt kann es in NRW zu Sprühregen kommen, und es wird kälter. Nachts können die Temperaturen auf bis zu -2 Grad sinken. Tagsüber 2 bis 7 Grad. Außerdem frischt Wind auf. In Hochlagen ist zudem Glätte möglich, wenn der Sprühregen am Boden gefriert.