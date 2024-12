Wetter in NRW mit irrer Wende – „Herbe Enttäuschung“

Noch vor ein paar Tagen wurde für die nächste Woche ein heftiger Schneefall prognostiziert, aber davon ist laut dem neuesten Wettermodell nicht mehr viel zu sehen. Es ist eine „herbe Enttäuschung für alle Winter-Freunde“, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung berichtet. Der Dezember fällt wohl eher mild aus und mit Schnee ist beim NRW-Wetter auch nicht mehr zu rechnen.

Stattdessen sollte man auf den Weihnachtsmärkten in NRW richtig aufpassen, denn es kann stürmisch werden. Vor allem bei dem NRW-Wetter sind vermehrt Sturmböen möglich, daher warnt Jung: „Das kann hier und da gefährlich werden auf den Weihnachtsmärkten.“ Bei solchen Sturmböen kippt schon gerne der ein oder andere Weihnachtsbaum um.

Wetter in NRW: Dauerregen am 2. Advent

Insbesondere am Samstag (7. Dezember) muss man mit starken Sturmböen rechnen, weswegen man besser vorsichtig sein sollte. Ansonsten kündigt Jung einen Dauerregen an und Temperaturen um die 9 Grad, also das perfekte Wetter, um Zuhause zu entspannen.

+++ Weihnachtsmarkt Essen: Trend geht Besuchern auf den Geist – „Braucht kein Mensch“ +++

Das Wetter in NRW verändert sich am Sonntag (8. Dezember) nicht besonders, und auch am 2. Advent kann man mit viel Regen und wenig Sonnenschein rechnen. Es soll jedoch mit 6 Grad leicht abkühlen. Die Temperaturen bleiben auch am Montag (9. Dezember) ähnlich und auch die Sonne versteckt sich weiterhin hinter dichten Wolken.

Allgemein soll sich das Wetter in NRW die ganze Woche nicht mehr viel verändern, wie Jung berichtet. Von dem prognostizierten Schneefall am Dienstag (10. Dezember) ist nicht mehr viel zu spüren. Stattdessen muss man eher mit einem kalten und trockenen Wetter rechnen. Auch am Mittwoch (11. Dezember) gibt es keine großen Veränderungen, aber es soll es leicht auf 3 Grad abkühlen. Am Donnerstag (12. Dezember) kann es jedoch im NRW zu Dunst und Hochnebel kommen.

+++ Weihnachtsmarkt Dortmund zieht die Reißleine – schon wieder der Baum! +++

Experte warnt vor einem „nassen und stürmischen Weihnachtsfest“

Von Freitag (13. Dezember) bis Sonntag (15. Dezember) wird das Wetter in NRW weiter auf 2 Grad leicht abkühlen. Auch ist mit dichten Wolken zu rechnen, obwohl sich die Sonne laut Jung stellenweise blicken lassen soll. Allgemein soll der Dezember laut Wettermodell eher mild ausfallen.

Mehr Themen:

Diplom-Meteorologe Dominik Jung gibt an, dass sich diese milden Temperaturen auch nicht bis zum Monatsende ändern sollen. Statt weißer Weihnachten muss man leider mit einem „nassen und stürmischen Weihnachtsfest“ rechnen. Wenn es überhaupt schneien soll, dann kann man sich wohl nicht lange darüber freuen, denn bei diesen Temperaturen wird der Schnee voraussichtlich nicht lange liegen bleiben.