Wetter in NRW: Experte lässt keinen Zweifel – „Da tut sich überhaupt nix mehr“

Zwar hat er lange auf sich warten lassen, aber jetzt hört der Sommer gar nicht mehr auf. Wie das Wetter in NRW in der letzten Augustwoche ausfallen soll, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung in einem Video auf „wetter.net“.

Am Montag (26. August) verspricht das Wetter in NRW einen schönen Sommertag und richtig viel Sonnenschein. Man kann den Tag mit angenehmen Temperaturen von 23 bis 26 Grad noch einmal richtig genießen.

Wetter in NRW: viel Sonnenschein und hohe Temperaturen

Die sommerlichen Temperaturen bleiben die ganze Woche über ziemlich konstant. Oder wie Jung es ausdrückt: „Da tut sich überhaupt nix mehr.“ Am Dienstag (27. August) kann man bei diesem sommerlichen Wetter in NRW ebenfalls mit viel Sonnenschein rechnen. Die Temperaturen steigen sogar leicht auf 25 bis 28 Grad.

Für Mittwoch (28. August) sind Temperaturen von ungefähr 27 Grad prognostiziert und das Wetter in NRW soll sonnig und trocken ausfallen. Am Donnerstag (29. August) setzt sich dieser Trend fort und die Temperaturen steigen auf 33 Grad. Die große Hitzewelle ist also noch lange nicht vorbei.

Dominik Jung erklärt auf „wetter.net“, dass der Freitag (30. August) bis jetzt noch der „Wackelkandidat“ sei und viele Experten vermuten, dass an diesem Tag die große Kaltfront einbrechen könnte. Er selbst erwartet jedoch, dass die sommerlichen Temperaturen auch am Freitag konstant bleiben und man mit Temperaturen von 30 Grad und etwas darüber rechnen muss.

Herbsteinbruch ist weiterhin nicht in Sicht

Am Samstag (31. August) soll es mit 34 Grad relativ ähnlich sein, es ist sonniges und trockenes Wetter in NRW prognostiziert. Abends gibt es jedoch ein geringes Risiko für Schauer und Gewitter. Ob diese wirklich bei uns eintreffen werden, bleibt noch abzuwarten.

Zum Ende der Woche geht diese Wetterlage weiter. Am Sonntag (1. September) soll es mit 32 erst warm und sonnig sein, aber allerdings könnte danach das Wetter in NRW kippen. Gewitter sind in Sicht! Trotzdem verspricht die letzte Augustwoche noch einmal schönes sonniges Wetter, das perfekt ist, wenn man grillen oder schwimmen gehen möchte. Von einem Herbsteinbruch ist jedenfalls noch lange nichts zu sehen.