Wetter in NRW nimmt ordentlich an Fahrt auf – Experte warnt vor „Rambazamba“

Das Wetter in NRW kommt kurz vor dem bekanntlich unsteten April einfach nicht zur Ruhe – und Diplom-Meteorologe Dominik Jung weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht.

„Heute ist beim Wetter in Deutschland Rambazamba angesagt“, stellt der Experte am Donnerstag (30. März) klar. Die Kaltfront von Tief „Lasse“ könnte in NRW und Deutschland vereinzelt zu Unwettern führen.

Wetter in NRW: Wind und Regen im Anmarsch

Schon am Donnerstagnachmittag könnten in NRW, vor allem über dem Ruhrgebiet, stärkere Regenfälle auftreten. „Da ist auch sehr viel Wind mit im Spiel“, so Experte Jung. Und damit ist noch nicht Schluss. Der Meteorologe legt nach – auch an den kommenden Tagen gebe es „ordentlich Rambazamba in der Wetterküche“.

Denn auf Tief „Lasse“ folgt Tief „Markus“. Und während es bei um die 12 Grad Celsius zwar recht angenehm ist, trüben am Freitag (31. März) mehrere Regenschauer die Frühlingsgefühle in NRW. Und am Palmsonntags-Wochenende (1./2. April) sinken die Temperaturen sogar wieder in den einstelligen Bereich ab.

Wetter in NRW: Im April, im April…

Die Osterwoche läuft ebenfalls so ab, wie man es im April erwartet. Ein wilder Mix aus Sonne, Wolken und Regentropfen – bei Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad Celsius. So kämpfen wir uns durch bis zum Gründonnerstag, bevor es an Karfreitag erstmals wieder deutlich auflockert. Und auch am Ostersonntag (9. April) könnte sich NRW laut Dominik Jung über einige Sonnenstrahlen freuen – jedoch mit einer Einschränkung.

Denn: Die Frühlingssonne im T-Shirt genießen? Daraus wird wohl nichts. Mehr als 10 Grad sind wohl nicht drin, in den frühen Morgenstunden könne man sogar noch mit Frost rechnen.

Also: Wetterfeste Kleidung – und zu Beginn des Aprils für jede Menge „Rambazamba“ bereitmachen.