Wetter in NRW „ziemlich unruhig“! Experte mit Schock-Prognose

Das Wetter in NRW für die kommende Woche ist noch ziemlich unklar. Der Sommer hat zwar lange auf sich warten lassen, aber scheint jetzt gar nicht mehr aufzuhören. Wann genau es jetzt abkühlen soll, ist selbst Wetterexperten bisher nicht klar.

Diesen Sonntag (1. September) beginnt der meteorologische Herbst, aber bei dem Wetter in NRW ist davon noch nichts zu spüren. Man kann mit viel Sonnenschein rechnen und sogar Temperaturen von 32 Grad. Noch einmal das perfekte Wetter, um in das Freibad zu gehen und etwas im Freien zu unternehmen.

Wetter in NRW: Sommerliche Temperaturen mit Gewitter

Nach dem sommerlichen und ruhigen Wochenende, soll das Wetter in NRW am Montag (2. September) „ziemlich unruhig“ werden, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung berichtet. Es soll zwar sommerlich warm und heiß werden, mit 31 Grad, aber man muss auch mit heftigen Gewittern rechnen.

Trotz der hohen Temperaturen muss man beim Wetter in NRW mit regionalen Unwettern rechnen. Auf „Wetter.net“ erklärt Jung, dass sich im Laufe des Tages Gewitter bilden können. Teilweise kann sogar vereinzelt Starkregen, Sturmböen und Hagel auftreten.

Am Dienstag (3. September) rechnet Jung mit einer deutlichen Abkühlung von 26 bis 28 Grad. Ähnlich wie am Vortrag kann man auch mit kräftigen Regenschauern und Gewittern beim Wetter in NRW rechnen.

Kommende Woche ist noch sehr unsicher

Bei dem Mittwoch (4. September) ist das Wetter in NRW noch sehr unsicher, aber man muss mit einer deutlichen Abkühlung von 22 bis 25 Grad rechnen. In manchen Wettermodellen wird sogar nur 20 Grad prognostiziert. Ansonsten kann man zwar mit viel Sonnenschein rechnen, aber im Laufe des Tages soll es auch sehr bewölkt sein.

Wie Dominik Jung es auf „Wetter.net“ ausdrückt, sind alle Voraussagen für das Wetter in NRW „mit einem Fragezeichen zu versehen“. Es ist zwar eine Abkühlung zu erkennen, aber wann der Herbst tatsächlich anfangen soll oder ob der Sommer noch länger anhalten wird, ist bisher noch unklar. Solange das sommerliche Wetter aber noch anhält, sollte man dies ausnutzen und etwas unternehmen.