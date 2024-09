Wetter in NRW: Winter-Überraschung! Experte schockiert – „Mein lieber Mann“

Das war’s mit dem Sommer! Am Wochenende 7./8. hat uns das Wetter in NRW noch einmal optimale Temperaturen zum Grillen und Baden beschert. Doch jetzt folgt der Absturz. Nicht nur, dass der Herbst lautstark anklopft – in Teilen Deutschlands ist sogar eine vorwinterliche Überraschung nicht ausgeschlossen!

„Mein lieber Mann, da kommt so eine richtige Kälte-Keule aus Nordeuropa vom Pol direkt bis zu uns nach Deutschland geströmt!“ Mit dieser Schock-Prognose eröffnet Diplom-Meteorologe Dominik Jung (wetter.net) sein aktuelles Wetter-Video. Konkret passiert demnach Folgendes: Luftmassen, die beinahe minus (!) 30 Grad kalt sind, treffen am kommenden Mittwoch in Deutschland sein. Achtung: Gemessen werden diese Temperaturen in 5,5 Kilometern Höhe. Aber dennoch werden sie am Boden spürbare Auswirkungen auf das Wetter in NRW haben.

Wetter in NRW: Auf Hochsommer folgt Frostgefahr

Mit Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad ist Schluss. Es geht steil bergab auf 10 bis 15 Grad am Tag, nachts sind sogar 5 Grad möglich – und in Höhenlagen ist erster Bodenfrost nicht ausgeschlossen. Eben noch tropische Nächte oberhalb der 20-Grad-Marke, jetzt plötzlich Frostgefahr: Da wird klar, was Dominik Jung mit „Kälte-Keule“ meint. Und er warnt: „Da muss man schon mal die Jacke ausgraben.“

Was genau das Wetter in NRW für uns in kommenden Wochen bereithält und ob es nochmal etwas wärmer wird, ist noch unklar. Fest steht: Es wird wechselhaft. Und, so Dominik Jung: „Der Hochsommer ist erstmal komplett verschwunden.“

Winter 2024/2025 soll erneut mild werden

Der Experte des Portals „wetter.net“ schaut aber auch schon weiter – und zwar tatsächlich auf den Winter. Es gibt bereits erste Modelle für das Winter-Wetter in NRW. Die sind beunruhigend – aber anders, als man spontan denkt. Natürlich könne es auch mal schneien oder glatt werden, so Jung. Aber im Durchschnitt werde der Zeitraum von Dezember 2024 bis Februar 2025 ziemlich mild. Nichts deute auf einen Eis-Winter hin. Stattdessen dürften die Temperaturen bei uns im Westen etwa zwei Grad über dem Winter-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 liegen.

Also noch ein vergleichsweise warmer Winter. Bedeutet das auch, dass es wieder so nass wird wie 2023/2024? Eher nicht, so Dominik Jung. Die aktuellen Prognosen sagen für den Winter 2024/2024 durchschnittliche Niederschlagsmengen voraus. Immerhin etwas.