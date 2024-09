Wetter in NRW: Schock-Prognose für viele Deutsche! Experte ist sich sicher – „Es geht zu Ende“

Am Samstag (7. September) kratzten die Temperaturen beim Wetter in NRW noch an der 30-Grad-Marke. Bei schönstem Sonnenschein und um die 28 Grad genossen viele noch einmal den womöglich letzten richtigen Sommertag bei einem leckeren Eis oder im Freibad.

Dass es langsam kühler wird, ist Anfang September ja eigentlich klar. Doch mit dieser krassen Schock-Prognose für das Wetter in NRW konnte wirklich keiner rechnen. Selbst der Wetter-Experte kann es kaum fassen! Was kommt da schon bald auf uns zu?

Wetter in NRW: Experte warnt vor krassem Umschwung

In seinen letzten Ausläufern hat uns der Sommer 2024 noch einmal schönes Wetter gebracht. Die Menschen in NRW und in ganz Deutschland konnten sich über herrliche Sommer-Temperaturen freuen. Doch das soll jetzt ein Ende haben. Und nicht nach und nach, sondern anscheinend sehr plötzlich. Obwohl er in seinem Wetter-Video noch in kurzer Hose vor der Kamera steht, warnt Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net vor einem „massiven Wintereinbruch“ sowie „40 bis 50 Zentimeter Neuschnee“. Zumindest in den Alpen. Aber Achtung, unterhalb von 1.500 Metern könnten auch schon nasse Schneeflocken herunterkommen. Und wenn es noch nicht die Schneeflocken sind, dann erwartet die Deutschen oftmals jede Menge Regen. Unwetter und Starkregen nicht ausgeschlossen.

Was für ein krasser Wechsel beim Wetter in NRW! Und dieser Wechsel geht nun auch sehr schnell vonstatten. Schon am Sonntag (8. September) zeigt uns das Wetter, wohin es in der nächsten Woche möchte. Im Westen wird es deutlich kühler mit um die 22 Grad. Und in der kommenden Woche gehen die Temperaturen dann so richtig in den Keller.

Die nächsten Tage läuten den Herbst ein

Für die nächsten Tage erwartet uns beim Wetter in NRW ein richtiger Umschwung. Wie es genau aussehen soll, haben wir dir hier einmal aufgelistet:

Sonntag (8. September): um die 22 Grad, Sonne/Wolken

Montag (9. September): um die 20 Grad, Sonne-Regen-Mix (gebietsweise kräftiger Dauerregen)

Dienstag (10. September): um die 18 Grad, wolkig

Mittwoch (11. September): um die 15 Grad, Sonne-Regen-Mix

Donnerstag (12. September): um die 14 Grad, Sonne-Regen-Mix

Freitag (13. September): um die 14 Grad, Sonne-Regen-Mix

Die Frühtemperaturen der vergangenen Sommertage werden nun also die Höchsttemperaturen des Tages, resümiert Jung. Und das ist leider noch nicht alles, denn der Regen kann zum Teil sehr heftig ausfallen. Na, ob sich da noch mal der Sommer durchsetzen kann? Sieht momentan leider nicht so aus.