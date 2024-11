Wetter in NRW: Ausgerechnet am 11.11.! Jecken müssen schlucken

Das Wetter in NRW ist derzeit wenig zum Zunge schnalzen. Zwar haben wir es zu November-Beginn mit vergleichsweise milden Temperaturen zu tun.

Doch die Wetter-Aussichten sind in NRW angesichts dichter Nebelfelder und einer grauen Wolkensuppe am Himmel dann doch zumeist eher trüber. Dafür blieb es im November bislang zumeist trocken. Ausgerechnet am 11.11. wendet sich allerdings das Blatt.

Wetter in NRW: Miese Aussichten am 11.11.

„Kölle Alaaf“ und „Düsseldorf Helau“! Am Montag geht es in den Karnevals-Hochburgen von NRW mächtig rund. Denn dann beginnt für Jecken die fünfte Jahreszeit. Mit dem Sesssionsbeginn ändert sich zum Bedauern der Karnevalisten allerdings auch die Wetterlage.

Während es am Sonntag (10.11.) bis auf vereinzelte Sprühregenfälle fast überall in NRW auflockert, drohen am 11.11. laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mal wieder neue Regenfälle. Die sollen zwar zum Nachmittag und Abend nachlassen. Doch die Jecken, die ab dem Vormittag auf den Straßen und in den Kneipen von Köln und Düsseldorf sind, dürften wohl nicht verschont werden.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 9 bis 13 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Sonntag: 10 bis 14 Grad, nachts 8 bis 3 Grad

Montag (11.11.): 8 bis 12 Grad, nachts 7 bis 3 Grad

Wetter-Prognose für NRW

Wer zum Karnevals-Beginn feiern will, sollte also lieber auf ein regenfestes Kostüm setzen, zumal auch die Temperaturen zum Abend hin naturgemäß fallen. Doch es hätte noch bitterer werden können.

Denn den DWD-Prognosen zufolge werden die Werte im Verlauf der Woche immer weiter absinken. So soll die Temperaturen am Donnerstag (14.11.) es nur noch mit Mühe über die 5-Grad-Marke schaffen. Dabei ist weiter immer wieder mit Regenfällen zu rechnen. Klassisches November-Wetter also in NRW.