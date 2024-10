11.11. in Köln: Bittere Karnevals-Absage – Jecken trifft der Schlag

Ganz bittere Kunde vor Beginn der Karnevals-Zeit. Viele Jecken hatten sich schon auf die große Party am 11.11. in Köln gefreut.

Doch ganz kurzfristig ereilt die Karnevals-Gemeinde nun eine bittere Absage. Wie der Kölner „Express“ berichtet, fällt eine beliebte Party am 11.11. aus.

++ Veltins Arena: Angriff auf Mia Julia nach „Olé auf Schalke“! Jetzt spricht die Sängerin ++

11.11. in Köln: Karnevals-Party abgesagt

Am 11.11. um 11.11 Uhr geht in Köln mächtig die Post ab. Dann startet die lang ersehnte fünfte Jahreszeit und damit der absolute Ausnahmezustand in den Straßen, Bars und Clubs der Stadt. Hier sollte eigentlich auch wieder der „Jeckenflug“ stattfinden, der am 11. November 2021 seine Premiere im Nachtflug (Hohenzollernring) in Köln gefeiert hatte.

Auch interessant: Nach Ticket-Ansturm für PUR auf Schalke geht die Nachricht um – Fans rasten aus

Innerhalb kurzer Zeit schaffte es die von Eventmanager Konstantin Streifling (Sohn von Höhner-Bandmitglied Jens Streifling) organisierte Feier, sich zu etablieren. In diesem Jahr fand die Party an drei aufeinanderfolgenden Tagen (Weiberfastnacht bis Karnevalssamstag) in Köln statt. Viele Jecken waren sich sicher, dass es nun auch am 11.11. wieder hoch hergehen sollte. Mit ähnlich großen Namen wie bei den vergangenen Events. Neben den Höhnern waren beispielsweise die Grüngürtelrosen, Druckluft, Lupo, Mo-Torres oder die Funky Marys zu Gast.

Doch dann die bittere Kunde: „Wir haben heute leider sehr traurige Nachrichten für euch“, zitiert der „Express“ aus einer Instagram-Story der Partyreihe. Der „Jeckenflug“ am 11.11. in Köln müsse ausfallen.

Das steckt hinter der Absage am 11.11.

Der Grund: „Wir wollten dieses Jahr die Location wechseln, aber leider konnten wir keinen passenden Ort in der Kölner Innenstadt finden, wo wir euch das gewohnte Programm mit vielen Bands präsentieren wollten.“

Mehr Themen:

Die Absage soll aber nicht das Ende der beliebten Karnevals-Partyreihe sein. Stattdessen soll der Ball im nächsten Jahr wieder aufgenommen werden: „Wir hoffen, 2025 wieder für euch am Start zu sein und wild zu feiern.“ Bis dahin müssen die Jecken auf andere Partys ausweichen – zum Glück sollte das in der Karnevals-Hochburg Köln problemlos möglich sein.