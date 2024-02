Wetter in NRW: Nicht schon wieder! Jetzt droht die nächste Gefahr

Das Wetter in NRW ist ein wahrgewordener Alptraum für alle Winterfreunde – von dem fehlt nämlich aktuell jede Spur! Dafür warnt ein Experte jetzt vor einer Gefahr, welche vor einigen Wochen bereits für mächtig Aufruhr sorgte…

Der Winter ist schon fast wieder vorbei. Dabei hat er doch gefühlt nie so richtig angefangen. Zwischendurch gab es Schnee und Eis. Das legte sich nach ein paar Tagen jedoch meistens wieder. Trotzdem kommt das Wetter in NRW einfach nicht zur Ruhe.

Wetter in NRW verspricht kräftigen Regen

Vor allem um Weihnachten herum sorgte das Wetter für Gefahr – Hochwasser-Alarm! In Duisburg zum Beispiel kam es zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein Hund ertrank in den Hochwasser-Fluten. Seine Besitzerin sprang noch todesmutig hinterher (wir berichteten).

Und auch jetzt kann es wieder zu Hochwasser kommen, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung auf dem Youtube-Kanal von „wetternet“ betont. Er spricht von kräftigen Regenfällen: „Auf der südlichen Seite, also hier im Rheinland gibt es zum Teil kräftigen Regen. Für alle Närrinnen und Narren zu Altweiberfastnacht.“ Frieren müsse man immerhin nicht. Jung prophezeit warmen Regen bei 10 bis 14 Grad. Nach Norden hin werde es deutlich kühler. „Zwei, drei oder vier Grad.“

Wetter in NRW: „Das lässt natürlich die Bäche und Flüsse wieder kräftig ansteigen“

Spannend soll es laut dem Wetter-Experten vor allem am Donnerstag (8. Februar) an der Luftmassegrenze werden. „Und wie immer gibt es dann auch sehr viel Niederschläge an dieser Wettergrenze. Besonders im Westen von Niedersachsen, aber auch in Nordrhein-Westfalen, teilweise hier in Hessen und in Rheinland-Pfalz rüber nach Thüringen. 40 bis 60 teilweise bis zu 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Vielfach fällt das Ganze als Regen. Das lässt natürlich die Bäche und Flüsse wieder kräftig ansteigen.“

Das Positive: Jung spricht von „leichten Überschwemmungen“. So heftig wie um Weihnachten herum wird es also wohl nicht werden. Trotzdem sind das bittere Nachrichten für Karnevals-Freunde.