Wetter in NRW: Experte mit Frühlings-Hammer! „Polarexpress falsch abgebogen“

„Ganz Deutschland fragt sich: Wo ist eigentlich der Winter?“ Diese Frage kann Wetter-Experte Dominik Jung zumindest halb beantworten: Er ist weit weg von NRW.

Die aktuellen Temperaturen haben mit Winter-Wetter herzlich wenig zu tun. So gab es zum Monatswechsel sogar schon bis zu 13 Grad. Das ist deutlich zu mild für die aktuelle Jahreszeit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was das Wetter in NRW im Februar bringt.

Wetter in NRW: Früher Frühlingseinbruch

„Der Polarexpress scheint falsch abgebogen zu sein“, kann Jung dazu nur sagen. Bei konstant über zehn Grad im Westen kann gar nicht mehr von Winterwetter die Rede sein. Da kann ja schon eher von Frühling gesprochen werden, vor allem, wenn dann noch die warme Sonne dazukommt.

Und jetzt könnte es noch wärmer werden. Denn die zuvor noch angekündigte Luftmassengrenze ist plötzlich vom Radar verschwunden. „Jetzt könnte doch wieder alles anders kommen“, warnt der Meteorologe.

Nicht nur warm, sondern auch nass

Allerdings könnte es nicht nur von den Temperaturen her frühlingshaft werden. Der Experte kündigt entgegen früheren Vermutungen deutlich mehr Regen an, als bisher für NRW abzusehen war. Hier könnten sogar über 80 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen.

Ja, und was ist denn jetzt mit dem Winter? Kommt der noch mal zurück? Bis jetzt lässt sich nur ein Trend hin zu niedrigeren Temperaturen erkennen, der jedoch lediglich auf eine leichte Winterrückkehr in der zweiten Februarhälfte deuten lässt. Doch wirklich kalt wird es nicht. Denn der Februar soll laut Prognose erneut ein bis zwei Grad zu warm ausfallen.

