Wetter in NRW: Vom Blitz getroffen! Frau stirbt – zwei weitere Personen verletzt

Das Wetter in NRW ist an diesem Wochenende unberechenbar. Jetzt hat es einen schrecklichen Vorfall gegeben! Drei Frauen wollten am Samstagnachmittag eine gemeinsame Wandertour unternehmen, als das Unheil hereinbrach.

Die Frauen wurden auf dem Wanderweg in NRW von einem Unwetter überrascht. Eine von ihnen wurde dabei tödlich vom Blitz getroffen.

Wetter in NRW: Tödliches Unglück! Frau beim Wandern vom Blitz getroffen

Die Frauen wanderten den Bonstapel-Wanderweg in Vlotho entlang (zwischen Herford und Lippe). Laut dem „WDR“ sollen sie sich auf einer Anhöhe befunden haben, als es plötzlich hagelte. Um sich vor dem Wetter zu schützen, begaben sich die Wanderinnen unter eine Baumgruppe – ein fataler Fehler. Denn dort schlug der Blitz ein.

---------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

Pro Stunde sammeln sich etwa 25.000 Meldungen an, die übermittelt und ausgewertet werden

---------------------------

Wetter in NRW: Frauen reanimieren ihre Begleiterin

Eine Frau kam dabei ums Leben, ihre beiden Begleiterinnen fielen nach dem Blitzeinschlag zunächst bewusstlos zu Boden, erlangten kurze Zeit später aber wieder ihr Bewusstsein. Doch jegliche Reanimationsversuche für die Dritte im Bunde waren vergeblich.

Wetter in NRW: Eine Frau wurde vom Blitz getroffen und starb (Symbolbild). Foto: IMAGO / Eibner

Wie der „WDR“ berichtet, waren mehr als 30 Einsatzkräfte vor Ort, doch die Rettungsmaßnahmen erwiesen sich aufgrund der schlammigen Anhöhe als schwierig, sodass die Feuerwehr Vlotho sowie ein Rettungshubschrauber alarmiert wurde.

---------------------------

Mehr NRW-Themen:

Wetter in NRW: Gewitter-Front rollt heran – danach folgt die Mega-Wende

NRW-Wahl 2022: Wegen „Mallorca-Affäre“ – Minister aus Essen zeigt Stinkefinger

NRW: Menschen mit mysteriösen Rucksäcken unterwegs – DAS ist der Grund

---------------------------

Die beiden Frauen wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Nun ermittelt die Polizei zum tödlichen Unwetter-Unglück in NRW.