Wetter in NRW: Achtung, Gewitter-Alarm an Vatertag!

Am Muttertag strahlte noch die Sonne vom Himmel. Das wird an Vatertag ganz anders sein. Das Wetter in NRW wird richtig ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gewitter.

Schon seit Anfang der Woche sind Sonnenstrahlen eine Ausnahme geworden. Das Wetter in NRW ist grau und nass. Seit Tagen wird vielerorts vor Gewittern gewarnt. Diese Gefahr ist auch an Vatertag noch nicht gebannt.

Wetter in NRW: Achtung, Gewitter an Vatertag möglich

Schon am Mittwoch soll es laut DWD vor allem im Südwesten von Nordrhein-Westfalen ordentlich regnen mit Blitz und Donner. Dabei erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 14 und 18 Grad, im Bergland nur 11 bis 14 Grad.

Schlecht-Wetter-Front in NRW: Im Ruhrgebiet soll es krachen. (Archivbild) Foto: IMAGO / serienlicht

In der Nacht zum Donnerstag kann es wieder zu Niederschlag kommen. Bodenfrost wird es trotz Eisheiliger nicht geben. Die Werte liegen zwischen 4 und 8 Grad. Der Vatertag startet bewölkt und mit Regenschauern. „Einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen“, so der DWD.

Wärmetechnisch sieht es so aus wie am Mittwoch. Die 20-Grad-Marke wird wohl wieder nicht geknackt. Leider gibt es auch keine guten Aussichten für das Wochenende. Mit dem Papa beim Grillen anstoßen, geht leider auch da nicht, weil es weiterhin nass und usselig bleibt. Doch das wäre ohnehin wegen der Corona-Regeln nur bedingt erlaubt.

