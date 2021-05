Corona in NRW: Schock für Parookaville-Fans! Das Festival muss leider wieder ausfallen.

Corona in NRW: Paukenschlag für Festival-Fans! Beliebte Großveranstaltung abgesagt

Weeze. Schock für Fans des Parookaville-Festivals in NRW! Wegen der Corona-Pandemie muss auch das größte elektronische Festival in Deutschland 2021 ausfallen.

Lange haben die Veranstalter alles versucht, damit das Festival irgendwie stattfinden kann. Doch es ist mit den Corona-Regeln in NRW und Deutschland einfach nicht vereinbar. „Die andauernde Corona-Pandemie macht es unmöglich, das Festival mit 210.000 Besucher*innen an drei Tagen sicher durchzuführen“, heißt es in der Erklärung der Veranstalter.

Corona in NRW. Parookaville muss in 2021 ausfallen

Und weiter sagt der Geschäftsführer Bernd Dicks: „Parokaville, wie unsere Bürgerinnen und Bürger es lieben, ist ein langes Wochenende voller Unbeschwertheit, Freundschaften und wilder Party. Doch so sehr wir uns das alle wünschen, ist es in diesem Jahr leider einfach noch nicht wieder möglich. Im sechsten Jahr seit unserer Gründung schon zum zweiten Mal absagen zu müssen, ist natürlich hart. Aber die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten geht vor.“

Corona in NRW: Das Parookaville muss 2021 leider wieder ausfallen.

Das nächste Parookaville findet vom 22. bis 24. Juli 2022 statt. Details zur Ticketumbuchung gibt es auch schon. So können die Festival-Fans ihr Ticket ganz easy auf das nächste Jahr umbuchen. Dabei wird dann der Preis auch nicht erhöht, versprechen die Veranstalter.

Wer dann nicht mehr im Sommer nach Weeze fahren will oder kann, der kann sein Ticket auch zurückgeben. 70 Prozent aller Besucher hätten schon 2020 ihre Tickets auf 2021 verschieben lassen.

Das ist das Parookaville:

Das Parookaville ist ein „Electronic Music Festival“ in Weeze (NRW)

Das Festival dauert drei Tage und findet auf dem Flughafen in Weeze statt

Das Parokaville gibt es seit 2015. Es wird Mitte Juli gefeiert

210.000 Besucher zählte das Festival in 2019

Ab Mitte Juni kannst du dann voraussichtlich dein Ticket stornieren oder umbuchen. Hier mehr Infos. (js)