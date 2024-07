Wetter in NRW sorgt für großen Knall – Experte sagt Unheil voraus: „Höllensommer“

Das Wetter in NRW verwöhnt alle Sommer-Freunde in diesen Tagen mit Sonne satt – endlich, dürfte man meinen. Immerhin waren die letzten Wochen geprägt von stark schwankenden Temperaturen. Doch schon bald folgt der nächste große Knall…

Ganz NRW schwitzt! Dabei wird es immer schwüler. Besonders Mittwoch (31. Juli) kann es dann zum ganz großen Knall beim Wetter kommen – Unwetter-Gefahr! Hagel, Starkregen und Orkanböen. „Die Unwetter reichen von Frankreich bis zu uns nach Deutschland“, weiß Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Wetter in NRW: Jetzt knallt es

Doch nicht nur Gewitter bestimmen in diesen Tagen das Wetter-Geschehen. Vor allem die Mega-Hitze macht Jung große Sorgen. Betroffen ist nicht nur Deutschland. „Was für eine Bullenhitze im Süden Europas. Fast 40 Grad auf Mallorca, in Spanien teilweise deutlich mehr, 40 Grad und mehr auch in Teilen Italiens und des Balkans. Der Sommer 2024 ist außer Rand und Band und in einigen Regionen Europas tatsächlich ein Höllensommer“, betont der Wetter-Experte.

Immerhin: Bei uns in Deutschland kommen die 40 Grad, die derzeit in Spanien herrschen, zum Glück nicht an. Allerdings könnten es hier am Mittwoch zumindest 35 oder 36 Grad werden – vielleicht dann sogar der bisher heißeste Tag des Jahres 2024 in Deutschland!

Warum ist der Sommer so wechselhaft?

Ab Mittwochabend drohen dann in der zunehmend schwülen Luftmassen schwere Gewitter. Diese treffen zunächst den Südwesten. Und auch am Donnerstag sind immer noch Gewitter möglich. Es bleibt schwül. Freitag hingegen, so prophezeit es Jung, wird es mit 20 bis 28 Grad hitzetechnisch etwas angenehmer. So soll es auch das Wochenende über bleiben. Allerdings sind immer noch Gewitter oder Schauer möglich.

Der Sommer, er bleibt also weiterhin wechselhaft. Doch warum ist das so? Jung kennt die Antwort: „Das ist völlig normal für einen mitteleuropäischen und deutschen Sommer! Nur: Das wissen viele Menschen gar nicht mehr, weil es in den vergangenen Jahren so oft trockene Dürresommer gegeben hat mit teils langen Hitzephasen.“