Movie Park bei heftiger Sommer-Hitze – Besucher haben wichtigen Tipp

Auch wenn das Wetter in NRW in diesem Sommer bisher teilweise zu wünschen übrig ließ, gab es doch schon den ein oder anderen heißen Tag. Spätestens mit Beginn der Sommerferien zog es dabei viele Familien in den Movie Park nach Bottrop, um den Tag an der frischen Luft mit viel Adrenalin, tollen Shows und leckerem Essen zu verbringen.

Wenn man allerdings einen der seltenen Tage mit hohen Temperaturen und Sonnenschein erwischt, kann der Ausflug auch schnell auf die Gesundheit gehen. Deshalb haben die Stammgäste des Freizeitparks einen wichtigen Tipp.

Movie Park: Experten-Tipp bei Hitze

Dass an einem Tag unter der Sonne viel Trinken das A und O ist, muss man wohl niemandem mehr sagen. Doch gerade in einem Freizeitpark kann die Verpflegung schon mal an den Geldbeutel gehen. Um die Besucher trotzdem zum Trinken zu animieren, bietet der Movie Park Nachfüllbecher an. Diese Refill-Souvenirbecher versorgen die Besucher den ganzen Tag mit Erfrischungsgetränken. Die 0,5-Liter-Becher können im Abstand von mindestens 30 Minuten unbegrenzt nachgefüllt und an einem der Automaten gezapft werden. Sollte man noch keinen solchen Becher besitzen, kostet das Angebot für einen Tag 16,90 Euro.

Auch interessant: Europapark ändert Attraktion – Besucher enttäuscht: „Trauere alter Bahn hinterher“

In einer Facebook-Gruppe fragte nun eine neue Besucherin des Movie Parks, ob sich dieses Angebot lohne. Soll man einen der Auffüllbecher benutzen oder seine Getränke einfach selbst mitbringen? Die meisten Besucher sind sich einig: Selbst mitbringen ist natürlich die günstigste Variante. Aber auch der Nachfüllbecher bietet einige Vorteile, vor allem, dass alle Getränke erfrischend kalt sind. Außerdem muss an besonders heißen Tagen nicht literweise Drinks mitgeschleppt werden.

„Kommt drauf an“

Für eine andere Movie-Park-Besucherin kommt es darauf an, wie viel man trinkt. Für sie würde sich das Angebot nicht lohnen, da sie nicht so viel trinke. Außerdem gäbe es immer wieder das Problem, dass kein Nachfüllautomat in der Nähe ist oder verschiedene Sorten nicht verfügbar sind. Ein ein anderer ist sich jedoch sicher: „Getränk ist dann immer kalt und zum Ende des Tages hat sich der Becher bezahlt gemacht.“ Der eine oder andere Besucher verrät außerdem einen weiteren Tipp: den Becher teilen. „Wir teilen uns immer den Becher und sind zufrieden damit“, berichtet eine Freizeitparkbesucherin.

Das könnte dich auch interessieren:

Wer also an heißen Tagen viel trinkt, gerne mal ein anderes Erfrischungsgetränk ausprobiert und vor allem gerne kühle Getränke genießt, für den ist das Nachfüllangebot genau das Richtige. So lassen sich die warmen Tage im Movie Park doch aushalten.