NRW: US-Amerikaner probiert zum ersten Mal Gyros – er hat nur eine Frage

Wer sein ganzes Leben lang in Deutschland gelebt hat, der kennt inzwischen die eigene Esskultur und die Kulinarik vieler anderer europäischer Länder in- und auswendig. Ob Schnitzel Wiener Art, spanische Tapas oder italienische Pizza – ganz egal, ob die Gerichte bei einem Urlaub in dem Land selbst probiert wurden oder in einem entsprechenden Restaurant in Deutschland. Zuletzt ging in den sozialen Netzwerken ein Video von einem US-Amerikaner um, der in NRW zum ersten Mal Gyros probiert.

Sofort beschäftigt ihn eine ganz bestimmte Frage, die ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf zu gehen scheint. Hättest du die Antwort auf Anhieb gewusst?

NRW: US-Amerikaner testet „falsche“ Variante

Ryan ist ein Content Creator, der aus Amerika nach NRW gekommen ist und sich nun für seine Community durch die unterschiedlichsten Gerichte probiert und diese entsprechend bewertet. Auf seinem Instagram-Account „ryaneatss“ filmt er seine Reaktion auf die europäischen Spezialitäten und löst damit auch schon mal die ein oder andere Diskussion in der Kommentarspalte aus. Doch in seinem neusten Video fallen seine Follower aus allen Wolken, als sie DAS sehen.

Eine Frage, die sich der US-Amerikaner nach seinen ersten Bissen stellt: Aus welchem Fleisch wird Gyros überhaupt gemacht? Auf seine Frage bekommt Ryan schließlich zunächst keine Antwort. Vielmehr sind seine Zuschauer empört von diesem Detail aus seinem Video.

„Nein, Mann, das ist kein authentisches Gyros, Bro! Es gibt viel besseres Gyros da draußen! Das ist nicht das Brot, das normalerweise für ein Gyros verwendet wird“, schreibt einer in der Kommentarspalte unter dem Video. „Finde einen guten Gyrosladen, wo sie es in Pita mit Zaziki-Soße servieren“, gibt ein anderer dem US-Amerikaner aus NRW einen Tipp. „Es gibt 100 gute Orte für Gyros und du wählst diesen aus“, schreibt ein weiterer empört.

Ob sich Ryan nach der Reaktion seiner Community dazu aufraffen kann, doch noch „richtiges“ Gyros zu probieren, bleibt abzuwarten.