Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm – Schnee-Schock und Glätte!

„Von O bis O“ heißt die Regel und meint, dass Autofahrer von Oktober bis Ostern auf Winterreifen unterwegs sein sollten. Ostern ist nun aber längst vorbei, der Frühling hatte schon sommerliche Temperaturen im Gespräch. Auch am Dienstag (23. April) kam das Wetter in NRW relativ mild und sonnig daher. Doch jetzt schlägt Experte Dominik Jung Alarm!

Nicht für alle, aber für die Menschen in vielen Regionen hält das Wetter in NRW einen Schnee-Schock parat, verbunden mit Bodenfrost und glatten Straßen. Wer hätte damit jetzt noch gerechnet?

Glatte Straßen am Mittwochmorgen

In der Nacht zum Mittwoch werde es „spannend“, betont Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Die Temperaturen im Westen gehen runter auf 0 bis 1 Grad. „Dann kommt in der zweiten Nachthälfte von Nordwesten Niederschlag aufgezogen“, führt Jung weiter aus. „Der fällt teilweise bis in tiefe Lagen als nasser Schnee, ab 400, 500 Metern kann der Schnee auch liegen bleiben.“ Das Ergebnis seien am Mittwochmorgen glatte Straßen und „Flockenwirbel“ in Richtung Sauerland, in der Eifel und im Westerwald, jenseits von NRW auch im Hunsrück und im Taunus.

Der ADAC stellt dazu klar: „Bei winterlichen Verhältnissen muss man mit Winterreifen fahren.“ Denn in Deutschland gelte die „situative Winterreifenpflicht“. Die eingangs erwähnte Regel „Von O bis O“ sei keine gesetzliche Richtlinie, betont der Verkehrsclub. Wer schon mit Sommerreifen unterwegs sei und jetzt nicht noch einmal wechseln möchte, der sollte sein Auto lieber stehen lassen. Andernfalls droht ein Bußgeld (>>> hier liest du die Einzelheiten) – oder schlimmstenfalls ein Unfall.

Wetter in NRW: Temperaturen klettern von Tag zu Tag

Doch zurück zum Wetter in NRW: Auf den Schnee-Schock folgt am Mittwoch im Westen ein Mix aus Sonne und Regen bei etwa 8 Grad. Am Donnerstag klettern die Temperaturen auf etwa 10 Grad, allerdings wird der Tag ziemlich verregnet. Ziemlich nass kommt auch der Freitag daher, dann allerdings schon bei 12 Grad.

„Wie aus dem Nichts“, so Dominik Jung, schießen die Temperaturen dann am Samstag und Sonntag nach oben. In NRW sind Sonne und 18 bis 20 Grad zu erwarten. Wer also immer noch Winterreifen drauf hat, kann sich dann tatsächlich trauen, auf „Sommer“ umzurüsten. Denn bis in den Mai hinein sind nun laut Dominik Jung (wetter.net) nur noch Temperaturen über 15 oder gar über 20 Grad zu erwarten.