Verkehr: Winter im April? Für zahlreiche Autofahrer wird das Wetter zum teuren Verhängnis

Es ist zwar schon Ende April, doch sieht es draußen in Teilen von Deutschland aus wie im tiefsten Winter. In den vergangenen Tagen ist sogar in Teilen von NRW Schnee gefallen (wie wir berichteten). Das birgt Gefahren im Verkehr.

Zumal viele Autofahrer seit Ostern ihre Winter- gegen Sommerreifen getauscht haben. Das könnte ihnen im Verkehr nun zum Verhängnis werden.

+++ Verkehr: Neue Führerschein-Regel kommt – kein Ausweg mehr für Autofahrer +++

Verkehr: Erneuter Reifenwechsel wird jetzt ein Muss

O bis O – das ist die Binsenweisheit beim Reifenwechsel. Von Ostern bis Oktober kommen die Sommerreifen drauf, danach ist Zeit für die Winterreifen. In den meisten Fällen ist das auch der richtige Weg. Doch wenn es nach Ostern schneit und die Straßen wieder glatt werden, sind Sommerreifen allerdings die falsche Wahl. Und genau das ist zurzeit die Lage in Bayern, Hessen und NRW.

Auch interessant: Verkehr: Heimlich, still und leise – für viele Autofahrer geht eine Ära zu Ende

Der ADAC stellt ganz klar. „Bei winterlichen Verhältnissen muss man mit Winterreifen fahren.“ Denn in Deutschland gilt die „situative Winterreifenpflicht“. Die O-bis-O-Regel ist keine gesetzlich verankerte Richtlinie. Wer die Reifen nun aber nicht mehr wechseln möchte, sollte sein Auto deshalb lieber stehen lassen, sobald winterliche Straßenverhältnisse angesagt sind. Ansonsten drohen nicht nur Verkehrsunfälle, sondern auch saftige Bußgelder.

Verkehr: Bei Schnee mit Sommerreifen fahren, wird teuer

Wer im tiefsten Winter mit Sommerreifen fährt oder eben auch bei einem Wintereinbruch im April, dem droht ein Bußgeld von über 60 Euro. Wer dadurch zu einer Behinderung im Verkehr wird, muss noch 20 Euro drauflegen und kassiert einen Punkt in Flensburg. Bei einem Unfall, der in diesem Fall als grobe Fahrlässigkeit ausgelegt wird, können zudem Leistungen der Kaskoversicherung gekürzt werden.

Mehr News:

Doch auch andersrum, also mit Winterreifen im Sommer zu fahren, ist keine gute Idee. Zwar gibt es dazu kein Verbot, doch bergen diese Reifen bei Hitze ein hohes Sicherheitsrisiko. Denn sie verschleißen nicht nur schneller, der Bremsweg wird durch sie auch länger.