Wetter in NRW: Experte weiß nicht mehr weiter – „Es macht überhaupt keinen Sinn“

Das Wetter in NRW scheint sich nicht entscheiden zu können. Gerade gab es noch sehr kalte Luftmassen über Deutschland – jetzt schon das krasse Gegenteil und die Werte im Westen erreichen fast 10 Grad. Ein Experte klärt nun über die neuen Prognosen auf.

Auch interessant: Wetter in NRW: Experte mit extremer Winter-Prognose – „Unwetterartige Schneemengen“

Die angekündigte Wetterumstellung in NRW ist nun doch deutlich reduziert worden. Es schiebe sich zwar ein Tief in der Höhe ein, „aber so wirklich mächtig wird das nicht mehr sein“, erklärt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung auf „wetter.net“.

Wetter in NRW „macht überhaupt keinen Sinn“

Die heftigen Schwankungen in der Wetter-Prognose lassen den Experten nicht kalt. „Daran sieht man mal wieder: Es macht überhaupt keinen Sinn, über Prognosen in 14 Tagen zu reden“, empört er sich, „denn diese Prognosen sind unsicher und springen alle paar Stunden wild hin und her.“ So können wir in der nächsten Woche in NRW schon wieder andere Temperaturen erwarten, als gestern noch angesagt.

+++Wetter in NRW: Wintereinbruch? Experte spricht Klartext – „Vorsicht, Vorsicht“+++

Im Gegensatz zum angesagten Wintereinbruch sollen die Temperaturen nun doch eher stagnieren. Die Regenmengen in der nächsten Woche sollen deutlich weniger werden. In der Landesmitte werden beispielsweise nur noch bis zu vier Liter pro Quadratmeter erwartet – „vor ein paar Tagen standen hier zum Teil noch 20, 30, 40 Liter!“ Doch Jung warnt auch vor den neuen Wetter-Prognosen: Es sei „alles reine Spekulation.“

Weitere spannende Nachrichten:

Auch von dem zunächst angesagten Schnee ist in den neuen Wetter-Prognosen fast nichts mehr zu erkennen. Die eisige Kälte, die für die nächste Woche angesagt war, ist schon wieder überholt worden.