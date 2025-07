Wetter in NRW: Experten mit beängstigender Prognose – „Wir sehen rot“

In den vergangenen Tagen haben die Menschen in NRW schon einen ziemlich klaren Vorgeschmack auf den Sommer 2025 bekommen. Mit Temperaturen über 37 Grad war wohl allen zu Schwitzen zu muten. Doch offenbar war das noch lange nicht alles.

Wetterexpertin Kathy Schrey teilt in einem aktuellen „wetter.net“-Clip eine Prognose, die den Sommer 2025 als einen wahren Hitze-Sommer beschreibt. Denn laut europäischem Wettermodell wird es heiß! „Wir sehen wieder rot, das heißt, es wird noch ein Ticken wärmer – als im Vergleich, als in Relation zum langjährigen Klimamittel.“

Wetter in NRW: Der Sommer bleibt heiß!

Damit dürfte für viele Bewohner in NRW klar sein, dass das Wetter auch in den kommenden Wochen herausfordernd und heiß werden dürfte. Denn der Trend des Wettermodells für die kommenden Monate sagt eines ganz eindeutig voraus: Die kommenden Monate sollen warm werden und wenig Niederschlag mit sich bringen.

Ein wenig verschnaufen ist aber in NRW an diesem Wochenende angesagt. Das Wetter wird nämlich in den kommenden Tagen wieder etwas kühler – „von der Hitzewelle in das Aprilwetter“, beschreibt Meteorologin Schrey das Ganze. Und das spiegelt sich vor allem in der kommenden Woche wider. Während es am vergangenen Dienstag (1. Juli) bereits 23 Grad am Morgen waren, „gibt es jetzt Frühwerte, die zwischen 8 und 9 Grad liegen.“

Der Samstag (5. Juli) kann noch mit 25 Grad und etwas Sonne glänzen, am Sonntag (6. Juli), Montag (7. Juli) und Dienstag (8. Juli) jedoch, sieht es nicht mehr ganz so rosig aus. Neben dicken Regenwolken kämpft sich die Sonne nur müßig durch. Von einem strahlenden Sommerwetter ist da erstmal nicht die Rede. „Das ist mal ein wirklicher Wetter-Umschwung“, macht die Wetterexpertin von „wetter.net“ deutlich.