Wetter in NRW: Seltenes Phänomen am Himmel! Was ist nur mit dem Mond los?

Selten ist das Wetter in NRW so ungewöhnlich wie in diesen Tagen. Der Winter fällt aus, stattdessen lässt der Februar bei frühlingshaften Temperaturen Schneeglöckchen, Krokusse und Narzissen gleichzeitig blühen. Zuletzt sorgte ein heftiger Sturm für Aufregung und sogar für Evakuierungen (>>> hier alle Einzelheiten). Und jetzt steht uns auch noch ein ungewöhnliches Phänomen am Himmel bevor!

+++ Horoskop: „Sturmmond“ sorgt für irre Wende – diese drei Sternzeichen sind jetzt im Power-Modus +++

Aber der Reihe nach. Menschen, die Probleme mit dem Schlafen haben, sollten sich den 24. Februar 2024 rot im Kalender markieren. Denn der Vollmond entfaltet in dieser Nacht seine ganze Kraft und macht sie quasi zum Tage. Aber Moment mal! Vollmond schön und gut – aber irgendwas ist da komisch. Viele Menschen werden sich verwundert die Augen reiben.

Wetter in NRW: Vollmond erscheint als Mikro-Mond

Der Vollmond am 24. Februar trägt poetische Namen wie „Schneemond“, „Sturmmond“ oder „Hungermond“. Dahinter stecken historische Überlieferungen aus Zeiten, als es im Februar richtig kalt und ungemütlich war. Aus wissenschaftlicher Sicht ist der aktuelle Vollmond jedoch ein Mikro-Mond, auch Mini-Mond genannt.

+++ Wetter in NRW: Kommt jetzt doch noch eine Winter-Keule? Klare Prognose! +++

Das bedeutet, dass der Mond am weitesten Punkt seiner Erdumlaufbahn steht (mehr als 405.000 Kilometern vom Erdmittelpunkt entfernt) und somit von der Erde aus als ungewohnt klein wahrgenommen wird. Genauer gesagt: etwa 12 bis 14 Prozent kleiner als ein Supermond. Von einem Supermond spricht man, wenn der Vollmond der Erde maximal nah kommt und daher besonders groß wirkt.

Vollmond-Nacht weniger hell als üblich

Wie auch immer: Am 24. Februar erleuchtet der Vollmond den Nachthimmel, was wiederum das Wetter in NRW beeinflussen könnte. So hat der Mikro-Mond eine vergleichsweise kleine Fläche, die das Sonnenlicht reflektiert, und wirkt daher auf Betrachter auch weniger hell. Ungeachtet dessen wird es in der Nacht natürlich heller als üblich. Glücklicherweise fällt das Ereignis auf ein Wochenende. Menschen, die bei Vollmond Schlafprobleme haben, können also den Sonntag zur Erholung nutzen.

Mehr News:

Ein Vollmond entsteht übrigens, wenn der Mond – während er die Erde ca. alle vier Wochen umkreist – eine Position hinter der Erde einnimmt, sodass die von der Sonne beleuchtete Seite des Mondes vollständig zu erblicken ist. Im Gegensatz dazu ist bei einem Neumond der Mond nicht sichtbar, da er sich zwischen Erde und Sonne befindet. Stehen Sonne, Erde und Mond hingegen in einem rechten Winkel zueinander, sehen Beobachter einen Halbmond. Die Vollmondphase ist somit ein natürlicher Zyklus, der jedoch durch Wetterbedingungen und spezifische Positionen im Orbit unterschiedliche Eindrücke erzeugen kann.