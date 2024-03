Wetter in NRW: Kommt es an Ostern richtig dicke? Experte sieht rot

Das Wetter in NRW wird immer frühlingshafter! In den vergangenen Tagen haben uns die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres so richtig verwöhnt. Doch kommt es an Ostern jetzt richtig dicke?

Ostern steht vor der Tür! Und viele wünschen sich an diesen Tagen nichts sehnlicheres als gutes Wetter in NRW. Immerhin macht die Eiersuche unter der Sonne auch viel mehr Spaß als im kalten Schnee.

Wetter in NRW: So wird es an Ostern

„Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir ein weißes Osterfest bekommen“, betont Wetter-Experte Dominik Jung in einem Video auf dem Youtube-Account von „Wetternet“ – und nimmt dabei allen anderen Prophezeiungen, an Ostern würde es winterlich werden, den Wind aus den Segeln. An dem sogenannten „Kälte-Ei“ sei zu Ostern nichts dran, so Jung.

„Wir sehen verbreitet 13 bis 18 Grad. Im Südosten sogar 20 bis 22 Grad. Und das am Ostersonntag. Das hat natürlich mit einem weißen Osterfest relativ wenig zu tun“, erklärt der Wetter-Experte. Zwar bleibt es nicht komplett trocken an Ostern, aber es wird mild weitergehen. Der März könnte wärmetechnisch sogar einen neuen Rekord aufstellen!

Wetter in NRW: Erstmal wird es kälter

„Erstmal wird es kühler, zu Ostern aber wieder deutlich wärmer.“ Nach einem kleinen Tief geht es in Richtung Ostern hoch auf 17, 18 Grad. „Also nichts mit März-Winter“, betont Jung. Dazu gibt es aber auch immer mal wieder Regen.

Am Samstag vor Ostern (23. März) wird das Wetter eher durchwachsen. Von Temperaturen von maximal 8 bis 10 Grad ist hier die Rede. „Auch der Palmsonntag ist durchwachsen. Volles Aprilwetter und das Ende März. Immer wieder Regenschauer, Graupelschauer. Zum Teil auch in höheren Lagen Schneeregen.“ Die Temperaturen am Palmsonntag liegen nur noch bei um die 7 bis 9 Grad – deutlicher kühler als zuletzt! Schon am Montag wird es allerdings langsam wieder wärmer – und dann kommt ja auch schon Ostern.