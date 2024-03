Flughafen Düsseldorf: Hiobsbotschaft für Urlauber – vor allem SIE bekommen echte Probleme

Viele Reisende, die am Düsseldorfer Flughafen in den Urlaub abheben, kommen nicht mit dem Auto, sondern mit der Bahn. Das ist schließlich auch praktisch, denn die Parkplatzsuche entfällt ebenso wie teure Parkgebühren. Normalerweise halten täglich über 300 Züge, S-Bahnen und ICE quasi im Minutentakt am Fernbahnhof Flughafen Düsseldorf, wie die Bahn meldet. Doch damit dürfte erst einmal Schluss sein.

Kurz vor den Osterferien ist diese Nachricht besonders bitter. Reisende, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen wollten, sollten genau hinhören.

Flughafen Düsseldorf: Hiobsbotschaft für Passagiere

Die Deutsche Bahn baut – und legt dafür ausgerechnet in den Osterferien den Verkehr zwischen Ruhrgebiet und Rheinland weitgehend lahm. Die Bauarbeiten beginnen am Freitag, 22. März, um 21 Uhr. Dabei wird es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr kommen. Grund dafür sind unter anderem Bauarbeiten an fünf Brücken sowie Arbeiten an Lärmschutzanlagen und zur Modernisierung des Duisburger Hauptbahnhofs.

Bis Montag, 8. April, sollten sich Reisende, die zum Flughafen Düsseldorf unterwegs sind, genau informieren. Betroffen sind die Bahnhöfe Duisburg, Oberhausen, Mülheim (Ruhr) und Düsseldorf Flughafen. Fernzüge werden während der Bauarbeiten größtenteils umgeleitet.

Appell an die Autofahrer

Doch nicht nur für die Bahnfahrer hat diese Nachricht Konsequenzen. Durch die Beeinträchtigung der Bahnanreise werden zahlreiche Passagiere sich für die Anreise mit dem Auto entscheiden, wie der Airport vermutet. Doch besonders bei hohem Passagieraufkommen, wie es während der Osterferien nun mal der Fall ist, sind Engpässe in den Parkhäusern und auf den Parkplätzen am Flughafen quasi vorprogrammiert. Der Flughafen Düsseldorf empfiehlt daher: „Buchen Sie vorab einen Stellplatz.“

Betroffene Linien sind RE1 (RRX), RE2, RE3, RE5 (RRX), RE6 (RRX), RE11 (RRX), RE19, RE42, RE44, RB32, RB33, RB35 und die S1. Auf den betroffenen Streckenabschnitten wird es zu Umleitungen, Ausfällen und Ersatzverkehren kommen.