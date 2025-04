Oster-Wetter in NRW: Experte reibt sich die Augen – „Wirklich alles mit dabei“

In wenigen Tagen ist es soweit: Neben der Ostereiersuche stehen für viele Menschen durch die Feiertage auch einiges an Freizeit und was könnte dazu besser passen als gutes Wetter und viel Sonnenschein?

Für Wetter-Experte Dominik Jung scheint die Prognose für das Oster-Wetter in NRW allerdings aktuell noch ein wenig wie ein Glücksspiel. Während die Vorhersage am Montag (14. April) eher durchwachsen ausfiel (hier mehr lesen), hat er am Dienstag (15. April) plötzlich gute Nachrichten.

Wetter in NRW: „Wirrwarr geht munter weiter“

Der Experte von „Wetter.net“ ist in seiner neuen Video-Prognose auf Youtube selbst ganz aus dem Häuschen – das liegt vor allem an dem sonnigen Wetter, das in NRW am Montag herrschte. „Wenn man bedenkt, vor drei, vier Tagen, da wurde für den Montag richtig viel Regen, vor allem im Westen berechnet, und was kam gestern heraus? Richtig viel Sonnenschein“, erklärt Jung. „Und auch in dieser Woche geht das Wetter-Wirrwarr munter weiter, da ist wirklich alles mit dabei.“

Während es am Mittwoch und Donnerstag eher kühl in NRW zugeht, dürfen sich die Menschen weiterhin über Sonnenschein und warme Temperaturen freien. Hierzulande kann es dagegen nicht nur zu Regen, sondern auch zu Gewittern kommen. Spätestens an Ostersonntag (20. April) soll sich das allerdings ändern!

Wetter in NRW: „Sommertag am Ostersonntag“

So soll es an diesem Feiertag deutschlandweit warm werden – mit teilweise Temperaturen bis zu 25 Grad. „Man kann es kaum fassen, das deutsche Wettermodell berechnet nun auch einen Sommertag am Ostersonntag“, berichtet Wetter-Experte Dominik Jung.

Dieser Ostersonntag sollte dann allerdings auch gut für Aktivitäten im Freien genutzt werden. Laut des Meteorologen kann es schon am Ostermontag nämlich wettertechnisch wieder ganz anders aussehen: „Ich bleibe dabei, eine sichere Prognose für Ostermontag ist weiterhin überhaupt nicht möglich.“ Nur auf eine Sache legt er sich fest: „An Ostern bleibt es also weiterhin sehr spannend.“

Es bleibt also alles so, wie es auch in den Vorjahren war. Im Bezug auf das Wetter in NRW macht der April eben, was er will.