Wetter in NRW: Experte nimmt jede Hoffnung – „Brettert richtig rein“

Kälte-Schock beim Wetter in NRW! Wer mit kalten Temperaturen so gar nichts anfangen kann, der gerät bei diesen Aussagen von Wetter-Experte Dominik Jung so richtig ins Schwitzen – oder auch nicht…

Das Wetter in NRW war im Herbst ziemlich mild. Vor allem der September verwöhnte uns mit spätsommerlichen Temperaturen. Und auch im Oktober konnten wir an vielen Tagen die dicke Jacke noch getrost im Schrank lassen. Doch damit ist jetzt Schluss! Der Meteorologe nimmt uns jede Hoffnung auf ein bisschen Wärme.

+++Wetter in NRW: Experten warnen vor extremer Gefahr – HIER musst du besonders aufpassen+++

Das Wetter in NRW wird am Wochenende kalt

„Bitte anschnallen am Wochenende. Da brettert der Frühwinter so richtig rein zu uns nach Deutschland“, kündigte Jung in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“ an. Zwar werde es „ganz unten“ nicht die großen Schneemassen geben, aber „oberhalb, da können einige Zentimeter Neuschnee vom Himmel kommen“.

In den vergangenen Tagen ist es schon spürbar kälter geworden – und Samstag (25. November) und Sonntag wird sich die Kälte noch weiter verstärken. „Ab Samstag wird es deutlich kühler werden und diese Abkühlung haut sofort rein.“

+++Weihnachtsmarkt in NRW: Sparfüchse aufgepasst – hier bekommst du den günstigsten Glühwein+++

Wetter in NRW: Kalte Luftmassen kommen aus dem Norden von Europa

Die kalten Temperaturen werden sich also weitestgehend behaupten können. Die Kälte rutscht von Nordeuropa zum Wochenende hin langsam nach Deutschland. Mit Blick auf Freitag wird es deutlich kälter. „Da kommen aus dem Norden die kalten Luftmassen“, erklärt Jung. Besonders in der Nacht sei eine „weiße Überraschung“ nicht ausgeschlossen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Samstag (25. November) selbst hingegen wird es eher nass statt weiß. „Dafür ist es einfach noch zu mild“, erklärt Jung. Der Sonntag (26. November) wird bewölkt. Die Temperaturen bleiben kühl. Deine Winterjacke kannst du also so langsam mal aus den Tiefen deines Schranks hervorkramen.