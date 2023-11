Wetter in NRW: Experten warnen vor extremer Gefahr – HIER musst du besonders aufpassen

Bislang hat das Wetter uns einen ordentlich verregneten und mitunter stürmischen November in NRW beschert. Dabei war es genau wie in den Vormonaten deutlich wärmer als im Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte.

Doch jetzt zeichnet sich eine Wetter-Wende in NRW ab. Und die hat es in sich.

Wetter in NRW: Jetzt wird es ernst

In den vergangenen Wochen sind durch eine Westwetterlage überwiegend sehr nasse und vergleichsweise warme Luftmassen nach Deutschland geströmt. Doch am Dienstag (21. November) wendet sich das Blatt. Denn nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht ein Tief aus dem Norden in Richtung NRW. Und damit sinken die Temperaturen in der Nacht auf Mittwoch rasant ab.

So blüht uns den DWD-Meteorologen zufolge Frost bis in tiefe Lagen. In den Hochlagen sollen es sogar bis zu -5 Grad werden. Und dort droht den Experten zufolge streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe. Und das ist erst der Anfang.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 3 bis 6 Grad, nachts 4 bis -2 Grad in Hochlagen

Donnerstag: 9 bis 11 Grad, nachts 7 bis 5 Grad

Freitag: 7 bis 9 Grad, nachts Abkühlung auf 4 bis 0 Grad

HIER musst du besonders aufpassen

Denn auch in der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen mancherorts wieder unter den Gefrierpunkt. Besonders gefährlich: Laut DWD müssen wir uns auf Sprühregen einstellen. Und der kann bei den frostigen Temperaturen in Bodennähe gefrieren und somit für spiegelglatte Straßen sorgen. Als besonders gefährdet betrachten die Meteorologen die Hochlagen des Sauerlands.

Am Donnerstag hat der Spuk dann vorerst ein Ende. Da erwarten uns wieder stürmische Böen, die die Kälte vorerst wegpusten. Doch schon am Freitag gehen die Temperaturen wieder in den Keller. Weil dabei einiges an Niederschlag herunterkommt, könnten die ersten Schneeflocken der Saison fallen – allerdings vorerst nur im Bergland. Wann der erste Schnee in tieferen Lagen fällt, steht noch in den Sternen.