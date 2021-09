Wetter in NRW: Starkregen und Gewitter! Hier wird es heute richtig ungemütlich

In NRW wird es ungemütlich. Nachdem sich das Wetter in der letzten Woche nochmal richtig sehen lassen konnte, wendet sich das Blatt nun rapide.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Starkregen und Gewittern in zahlreichen Städten in NRW. Bei diesem Wetter kommen allmählich Herbstgefühle auf.

Wetter in NRW: Es wird ungemütlich! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Wetter in NRW: Warnung vor Starkregen und Gewitter – HIER wird es ungemütlich

Regen, Kälte und dunkle Wolken – mehr hat das Wetter in NRW am Mittwoch leider nicht zu bieten. Während es am Morgen zunächst nur vereinzelt zu Schauern kommen soll, prognostizieren die Experten für den restlichen Tagesverlauf Starkregen und Gewitter. Auch zu leichtem Hagelfall könnte es kommen.

In folgenden Städten soll es besonders ungemütlich werden:

In Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Essen, Bottrop und Oberhausen warnt der DWD bereits in den frühen Morgenstunden vor Regenstufe zwei von vier und stürmischen Böen bis zu 70 km/h.

Bereits der Weg zur Arbeit könnte die Menschen aus NRW einige Nerven kosten, denn während des Platzregens muss mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Wetter in NRW: Lichtblick am Donnerstag? DAS sagen die Experten

Laut dem DWD kehren die sommerlichen Temperaturen der letzten Woche auch am Donnerstag nicht zurück.

Wieder könnten dunkle Wolken die Stimmung trüben, allerdings soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Mit ein wenig Glück kann die Regenjacke also am Mittwochabend wieder in den Schrank gepackt werden. (mkx)