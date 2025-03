Wetter in NRW spielt an Karneval verrückt – Experte völlig von der Rolle

Was ist denn aktuell bitte mit dem Wetter in NRW los? Vor wenigen Tagen war noch Februar und damit eigentlich noch meteorologischer Winter. Doch der Frühling knallt so richtig rein – und das pünktlich zu Karneval!

Jecken müssen sich in diesen Tagen (fast) keine Gedanken machen, ob ihr Karnevalskostüm warm genug ist, denn das Wetter in NRW bringt milde Temperaturen und auch ordentlich Sonne mit! Das kann selbst Wetter-Experte Dominik Jung kaum fassen.

Wetter in NRW macht alle Jecken froh

„Hoch Ingeborg sei Dank, was war das gestern für ein traumhafter Vorfrühlingstag“, betont Jung in einem Youtube-Video auf dem Kanal von „wetter.net“ an Rosenmontag (3. März). Nicht nur NRW bekam reichlich Sonne ab. Auch andere Teile von Deutschland durfte sich an den warmen Sonnenstrahlen erfreuen. Ziemlich ungewöhnlich für diese Jahreszeit.

„Besonders im Rheinland, in Köln, in Düsseldorf, in Mainz, in den Karnevals- und Fastnachtshochburgen war es richtig toll beim Wetter“, betont der Diplom-Meteorologe. Und Jecken dürfen sich freuen: Auch an Rosenmontag bleibt es bei diesen frühlingshaften Temperaturen!

Wetter in NRW: Auf so viele Sonnenstunden darfst du dich freuen

Von zehn bis elf Sonnenstunden ist die Rede. „Mehr geht überhaupt nicht zur aktuellen Jahreszeit. Und Deutschland blüht auf – dank dem Hoch Ingeborg. Das Polarwirbel-Märchenbuch, das können wir dieses Jahr auch erstmal schließen. Vielleicht kommt es ja im November wieder“, betont Jung.

Na, da steht einem fröhlichen Rosenmontag also nichts im Wege! Geschunkelt werden darf also bei ordentlich Sonnenschein.

