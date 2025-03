Rosenmontag in Köln: Beim Umzug steht plötzlich ER auf dem Karnevals-Wagen

Die Zuschauer des Zugs am Rosenmontag (3. März) in Köln werden wohl große Augen bekommen, wenn sie sehen, wer dieses Jahr mit dabei ist. Eine Karnevalsgesellschaft kündigt nämlich einen ganz besonderen Gast an.

Die Roten Funken, das älteste Traditionscorps der Stadt, haben eine besondere Überraschung für den Rosenmontag in Köln. Am Samstag (1. März) posten sie auf Instagram ein Video mit der großen Ankündigung.

Rosenmontag in Köln: „Wie wäre es, wenn Poldi bei uns mitfährt?“

In dem Video genießen zwei Mitglieder der Karnevalsgesellschaft einen Döner in einer Filiale der Mangal-Dönerkette. Als die beiden den Döner von Lukas Podolski loben, kommt ihnen plötzlich die Idee: „Wie wäre es denn, wenn Poldi bei uns auf dem Zug mitfährt?“

Keine schlechte Idee, und prompt wird die FC-Fußball-Legende auf Instagram angefragt. Die beiden müssen auch nicht lange auf eine Antwort warten und der Fußballspieler kündigt an: „Bruder, geht klar!“ Es ist also offiziell – Lukas Podolski wird auf dem Wagen Nr. 20 beim Rosenmontagszug in Köln mitfahren.

In den Kommentaren sind die Fußballfans unter den Jecken begeistert. Erfreut schreibt ein Nutzer: „Poldi, wir freuen uns auf dich.“ Andere Nutzer kommentieren: „Weltklasse“ und „Es wird wild“.

1. FC Köln hat seinen eigenen Wagen

Es ist nicht das erste Mal, dass eine FC-Legende auf dem Wagen der Roten Funken am Rosenmontagzug mitfahren wird. Wie „Express“ berichtet, fuhr die mittlerweile verstorbene Trainerlegende Christoph Daum (>>> hier mehr über ihn) bereits 2020 auf dem Wagen mit.

Das letzte Mal war die Kölner Fußball-Legende Lukas Podolski 2012 beim Rosenmontagzug in Köln dabei. In demselben Jahr verließ er den FC Köln jedoch und wechselte zum FC Arsenal.

Übrigens ist Poldi nicht der einzige Promi, der auf einem Wagen Karneval feiert. Robert und Carmen Geiss jetten mit ihren Töchtern Davina und Shania von Dubai nach Köln, um auf dem Zugleiterwagen mitzufahren.