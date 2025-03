Das beste Schnitzel Deutschlands gibt es in NRW? Starkoch legt sich fest

Das Schnitzel ist ohne Zweifel eines der beliebtesten – oder zumindest bekanntesten – Gerichte in Deutschland. Sowohl Deutsche als auch Touristen lieben den kulinarischen Klassiker und können augenscheinlich nie genug von ihm kriegen. Starkoch Tim Raue hat sich jetzt auf die Suche nach dem besten Schnitzel Deutschlands gemacht – und hat es in NRW gefunden.

Tim Raue (bekannt aus seiner Sendung „Tim Raue isst!“) zieht es auf der Suche nach kulinarischen Köstlichkeiten durch ganz Deutschland. In der Sendung, die exklusiv beim Telekom-Streamingdienst MagentaTV zu sehen ist, zeigt er die Vielfalt der deutschen Küche. Nun verschlug es den Starkoch nach NRW, wo er etwas ganz Besonderes fand.

NRW: Hier gibt es das beste Schnitzel Deutschlands

Tim Raue hat das ganz Land nach dem besten Schnitzel Deutschlands abgesucht. In einer Folge von „Tim Raue isst!“ scheint der Starkoch aus Berlin nun Erfolg bei seiner Suche gehabt zu haben. „Es ist das vermutlich beste in Deutschland“, verkündete er. Doch wo liegt das Restaurant, dem das Lob ausgesprochen würde? Es ist das „Gasthaus Scherz“ – mitten in Köln in NRW!

Inhaber und Namensgeber des „Gasthaus Scherz“ in NRW ist Michael Scherz. Seit 2018 betreibt der Österreicher, der die Kunst des Wiener Schnitzels von Grund auf gelernt habe, den Laden. Das Restaurant ist auf der Luxemburger Straße in Köln-Sülz zu finden.

Vegetarier macht bestes Schnitzel

Als Tim Raue das Schnitzel des Gastronomen probiert, fällt er ein eindeutiges Urteil: „Michael Scherz macht einfach ein herausragendes Schnitzel, so wie man es essen sollte. Er feiert das Wiener Schnitzel – für mich die beste Zubereitung eines panierten Schnitzels – und setzt es auf einen Thron. Das ist schlichtweg grandios“, zitiert „Express“ den Starkoch.

Übrigens: Michael Scherz selbst ist ironischerweise Vegetarier. Das hält ihn wohl allerdings nicht davon ab, das beste Schnitzel Deutschlands in seinem Lokal in NRW anzubieten.