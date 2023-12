Wetter in NRW: Nach Regen-Flut folgt das nächste Extrem – Experte warnt

Das Wetter hält NRW derzeit in Atem – Hochwassergefahr! Unter anderem in Duisburg trat das Wasser bereits über den Rhein, Schutzmaßnahmen mussten ergriffen werden. Und nach der Regen-Flut könnte uns schon bald das nächste Extrem treffen.

Viele Anwohner in NRW kommen um Weihnachten herum einfach nicht zur Ruhe. Zu groß ist die Angst vor einem drohenden Hochwasser. So wurden beispielsweise Feuerwehrkräfte aus Herne und Bochum zu einem Großeinsatz in Hamm angefordert, weil ein Deichbruch drohte (mehr zu der aktuellen Hochwasser-Lage liest du in unserem Blog). Und das Wetter scheint auch im nächsten Jahr einiges für uns parat zu haben.

Wetter in NRW: Jetzt warnt Experte

Denn jetzt warnt Meteorologe Kai Zorn vor dem nächsten Extrem. Im Januar, Februar und März soll es enorm warm werden! „Im Januar soll es wieder extrem warm werden, mit Abweichungen zwei bis drei Grad wärmer. Richtung Osteuropa noch viel wärmer“, prophezeit er.

Zorn spricht von einem „extrem warmen“ Januar – ebenfalls nass, wie es schon der Dezember ist. Und auch für den Februar sagt der Wetter-Experte ungewöhnlich milde Temperarturen voraus. „Aber auch alles sehr, sehr nass.“

Wetter in NRW: Hochwasser verlagert sich wohl in die Alpen

Doch eine gute Nachricht gibt es: Hochwasser-Szenarien, wie sie sich aktuell gerade abspielen, werden sich im Februar wohl eher in die Alpen verlagern. Und auch im März spricht der Experte von „ganz viel“ Nässe. „Das ist jetzt der dritte Monat in Folge, der zu nass prognostiziert wird.“ Man darf gespannt sein, ob der Wetter-Experte Recht behält…

